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Полузащитник «Зенита-2» Саламатов не полетел на сбор с командой, игроком интересуются клубы РФПЛ

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Полузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов не отправился с командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании.

Как стало известно «Советскому спорту в Санкт-Петербурге», у игрока есть предложения от клубов премьер-лиги. В сезоне 2016/2017 22-летний футболист провел за «Зенит-2» 18 матчей в первенстве ФНЛ и заработал три желтые карточки. В «Зенит» полузащитник перешел в январе 2016 года из подмосковного «Витязя».

Отметим, после сбора в Испании сине-бело-голубые выступят на Кубке ФНЛ, который пройдет на Кипре. Петербуржцы сыграют в одной группе с «Уралом», «Енисеем» и «Спартаком» из Нальчика. Турнир стартует 11 февраля.

Напомним, подопечные Владислава Радимова после 24 туров занимают в турнирной таблице ФНЛ 11-е место, имея в активе 32 очка. 

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