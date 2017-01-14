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Срна принял решение остаться в «Шахтере»

Источник:  «Футбол 1»Комментарии

Многолетний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна заявил о том, что он не станет игроком «Барселоны».

- «Я и раньше говорил, что мое сердце - в «Шахтере», поэтому я остаюсь. Доволен этим решением, слушал свое сердце, и оно подсказало, что я должен остаться в «Шахтере» и выиграть с этой командой чемпионат. Принял правильное решение. Информацию о «Барселоне» не буду комментировать, это было бы непрофессионально. Самое важное, что я определился и хочу остаться в «Шахтере», - заявил Срна в эфире телеканала «Футбол 1».

Контракт хорватского защитника с «Шахтером» истекает летом 2018 года. 

В текущем сезоне на счету 34-летнего футболиста 1 гол и 8 результативных передач в 21 сыгранном матче.

Отметим, что Дарио Срна играет за донецкий клуб с 2003 года.

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