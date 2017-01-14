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Торнике Окриашвили: Я обеими руками за решение ФИФА об увеличении участников на ЧМ

Источник:  ФК «Краснодар»Комментарии

Полузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о том, как провел новогодний отпуск, а также прокомментировал решение ФИФА об увеличении участников на чемпионате мира до 48 команд.

- Где провел отпуск?
- В Грузии. Из Тбилиси ездил с семьей кататься на лыжах в Бакуриани, в Гудаури. Там очень красиво, чистый воздух…

- А Новый год где встречал?
- Дома, с семьей. Это у нас традиция. Правда, вскоре после того, как Новый год наступил, мы все вместе поехали в расположенный неподалеку отель. Там в ресторане была большая концертная программа – пели лучшие певцы Грузии.

- Недавно ФИФА объявила, что с 2026 года в финальной части Чемпионатов мира будет участвовать 48 команд. Как ты лично относишься к такому решению?
- Я обеими руками за! Для такой небольшой страны, как моя, это хорошая возможность пробиться, наконец, на главный турнир планеты! Сейчас нам объективно трудно бороться с большими футбольными державами за первые места в группе, а так квота увеличится, и наши шансы возрастут.

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