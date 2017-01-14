Конте посоветовал Диего Косте убираться в Китай

Стали известны подробности конфликта, возникшего между главным тренером «Челси» Антонио Конте и нападающим команды Диего Костой.

По информации Sky Sports, испанский форвард на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Диего убираться в Китай.

Ранее британские журналисты сообщили о том, что Коста получил предложение от китайского «Тяньцзинь Цюаньцзянь». Клуб посулил футболисту годовую зарплату в размере 30 миллионов евро. Отметим, что недавно состав этой команды пополнил полузащитник сборной Бельгии Аксель Витсель, ранее игравший за «Зенит».

Уже известно, что Диего Коста не поможет «Челси» в матче 21-го тура АПЛ против действующего чемпиона Англии «Лестера», который состоится сегодня. Антонио Конте не включил натурализованного испанца в заявку на игру.