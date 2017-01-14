Дэйна Уайт предложил Мэйвезеру выйти на ринг с Макгрегором за 25 миллионов долларов

Президент UFC Дэйна Уайт сделал знаменитому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему предложение по организации боя с самым кассовым бойцом ММА Конором Макгрегором.

Предполагается, что подобный поединок может пройти по правилам профессионального бокса. Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года.

"Floyd, here's a real offer - I'm the guy who can make the offer"



Dana White has 💰💰💰 for McGregor v Mayweather https://t.co/fcikr3hh2F #UFC pic.twitter.com/4BrhR7YZYv — BBC Sport (@BBCSport) 14 января 2017 г.

«Флойд, это реальное предложение. Я - человек, который отвечает за свои слова. Думаешь, что в рамках боксерского поединка Конор тебе не соперник? Тогда это легкие деньги», - заявил Уайт.

Гонорар каждого из соперников может составить 25 миллионов долларов США.

Реакция Мэйвезера последовала оперативно: «Уайт? Он просто чертов шутник», - сказал Флойд в интервью Boxingscene.

