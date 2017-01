Дэйна Уайт предложил Мэйвезеру выйти на ринг с Макгрегором за 25 миллионов долларов

Президент UFC Дэйна Уайт сделал знаменитому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему предложение по организации боя с самым кассовым бойцом ММА Конором Макгрегором.

Предполагается, что подобный поединок может пройти по правилам профессионального бокса. Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года.

"Floyd, here's a real offer - I'm the guy who can make the offer"



Dana White has 💰💰💰 for McGregor v Mayweather https://t.co/fcikr3hh2F #UFC pic.twitter.com/4BrhR7YZYv