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Дэйна Уайт предложил Мэйвезеру выйти на ринг с Макгрегором за 25 миллионов долларов

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  BBCКомментарии

Президент UFC Дэйна Уайт сделал знаменитому боксеру Флойду Мэйвезеру-младшему предложение по организации боя с самым кассовым бойцом ММА Конором Макгрегором.

Предполагается, что подобный поединок может пройти по правилам профессионального бокса. Флойд Мэйвезер объявил о завершении карьеры осенью 2015 года.

«Флойд, это реальное предложение. Я - человек, который отвечает за свои слова. Думаешь, что в рамках боксерского поединка Конор тебе не соперник? Тогда это легкие деньги», - заявил Уайт.

Гонорар каждого из соперников может составить 25 миллионов долларов США.

Реакция Мэйвезера последовала оперативно: «Уайт? Он просто чертов шутник», - сказал Флойд в интервью Boxingscene.

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