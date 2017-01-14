Наталья Гарт: Нет сомнений в том, что наши саночники поедут на ОИ-2018
Президент
Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что не сомневается
в том, что российские саночники поедут на Олимпийские игры 2018 года.
«Для нас очень важно, что у
Международной федерации санного спорта (FIL) нет к нам никаких претензий. Ведь
наша сборная является лидером в мировом санном спорте. У меня нет сомнений, что
наша команда поедет на Олимпийские игры», – цитирует Гарт «Р-Спорт».
Напомним, в минувшем году
независимая антидопинговая комиссия WADA опубликовала две части
доклада, в которых утверждается, что более тысячи российских спортсменов были
вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.
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