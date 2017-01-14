Наталья Гарт: Нет сомнений в том, что наши саночники поедут на ОИ-2018

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт заявила, что не сомневается в том, что российские саночники поедут на Олимпийские игры 2018 года.

«Для нас очень важно, что у Международной федерации санного спорта (FIL) нет к нам никаких претензий. Ведь наша сборная является лидером в мировом санном спорте. У меня нет сомнений, что наша команда поедет на Олимпийские игры», – цитирует Гарт «Р-Спорт».

Напомним, в минувшем году независимая антидопинговая комиссия WADA опубликовала две части доклада, в которых утверждается, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами.