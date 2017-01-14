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Люксембуржец Жиль Мюллер выиграл первый титул в карьере

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

33-летний теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер стал победителем турнира ATP, который завершился в австралийском Сиднее.

В финале Мюллер переиграл британца Даниэля Эванса со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Поединок продолжался 1 час и 29 минут. Жиль, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, сделал 12 эйсов и допустил 4 двойные ошибки.

Ранее Мюллер пять раз доходил до финалов на турнирах ATP (впервые - в 2004 году), но всякий раз терпел неудачу в решающем матче.

Сидней (Австралия)

Турнир ATP

Закрытые корты. Покрытие - хард

Призовой фонд - 2,5 миллиона $

Финал

Мюллер (Люксембург) - Эванс (Великобритания) - 7:6 (7:5), 6:2.


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