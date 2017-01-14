Люксембуржец Жиль Мюллер выиграл первый титул в карьере
33-летний теннисист из Люксембурга Жиль Мюллер стал победителем турнира ATP, который завершился в австралийском Сиднее.
В финале Мюллер переиграл британца Даниэля Эванса со счетом 7:6 (7:5), 6:2. Поединок продолжался 1 час и 29 минут. Жиль, занимающий 34-е место в рейтинге АТР, сделал 12 эйсов и допустил 4 двойные ошибки.
Ранее Мюллер пять раз доходил до финалов на турнирах ATP (впервые - в 2004 году), но всякий раз терпел неудачу в решающем матче.
Сидней (Австралия)
Турнир ATP
Закрытые корты. Покрытие - хард
Призовой фонд - 2,5 миллиона $
Финал
Мюллер (Люксембург) - Эванс (Великобритания) - 7:6 (7:5), 6:2.
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