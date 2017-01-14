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Мартен Фуркад: Буду выступать, если не пропадет желание побеждать

Дмитрий Туманов
Дмитрий Туманов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад уверен, что будет выступать и после 2018 года.

«Я буду выступать и после 2018 года, если не пропадет желание побеждать, если будет куда двигаться и будут силы, – заявил Фуркад газете L’Equipe. – Никто не знает пределы своих возможностей. Разве что в стрельбе, для меня это – 95-96% попаданий в среднем в сезоне. Что же касается физических кондиций – невозможно сказать, когда закончишь. Каждый год можно набирать форму, возможности человека безграничны, я убежден в этом».

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