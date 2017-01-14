Организаторы женского МЧМ объяснили ситуацию с освистыванием гимна России ошибками арбитров

Исполнительный директор ФХР Дмитрий Курбатов сообщил, что организаторы женского молодежного чемпионата мира в Чехии объяснили ситуацию с освистыванием гимна России после матча с чешской командой ошибками арбитров, допустивших накал страстей на льду.

Напомним, после четвертьфинального матча, состоявшегося 11 января в Пршерове и завершился победой россиянок со счетом 2:0, местные болельщики освистали российский гимн.

«Эпизод с гимном подробно обсуждался на директорате турнира, мы получили подробный ответ от организаторов, уже высказался глава IIHF Рене Фазель. Оргкомитет винит в ситуации судей, которые допустили накал страстей на льду своими действиями, после чего эта атмосфера перенеслась на трибуны. То же самое мы слышали от нашей стороны. В целом эпизод, как говорят у нас в хоккее, заигран. Главное, что наши девушки победили на льду», - цитирует Курбатова «Р-Спорт».