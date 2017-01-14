«Химик» обыграл «Динамо» из Балашихи в матче «Русской классики»
На открытом катке в «Парке Легенд» в
матче «Русской классики ВХЛ» «Химик» из Воскресенска обыграл «Динамо» (Балашиха) со
счетом 3:1.
В составе
победителей голами отметились Николай Складниченко, Илья Кляузов и Дмитрий Мухин, а у «Динамо»
единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.
Команда из
Балашихи с 67-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице ВХЛ, а «Химик»
расположился на 23-й строчке, имея в активе 37 баллов.
В
следующем туре «Динамо» 20 января сыграет с красноярским «Соколом», а команда
из Воскресенска 16 января примет ангарский «Ермак».
ВХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Динамо Бшх - Химик - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)
Голы:
Складниченко (Павлюков), 32:27 (0:1). Пилипенко (Шипов), 43:12 (1:1 - бол.). Кляузов (Складниченко, Юдов), 47:06 (1:2 - бол.). Мухин (Смирнов), 59:37 (1:3 - п.в.).
Место и дата
14 января 12:00, Парк Легенд (Открытый каток), Онлайн-трансляция