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«Химик» обыграл «Динамо» из Балашихи в матче «Русской классики»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На открытом катке в «Парке Легенд» в матче «Русской классики ВХЛ» «Химик» из Воскресенска обыграл «Динамо» (Балашиха) со счетом 3:1.

В составе победителей голами отметились Николай Складниченко, Илья Кляузов и Дмитрий Мухин, а у «Динамо» единственную шайбу забросил Кирилл Пилипенко.

Команда из Балашихи с 67-ю очками занимает седьмое место в турнирной таблице ВХЛ, а «Химик» расположился на 23-й строчке, имея в активе 37 баллов.

В следующем туре «Динамо» 20 января сыграет с красноярским «Соколом», а команда из Воскресенска 16 января примет ангарский «Ермак».

ВХЛ
Регулярный чемпионат

Матч

Динамо Бшх - Химик - 1:3 (0:0, 0:1, 1:2)

Голы:

Складниченко (Павлюков), 32:27 (0:1). Пилипенко (Шипов), 43:12 (1:1 - бол.). Кляузов (Складниченко, Юдов), 47:06 (1:2 - бол.). Мухин (Смирнов), 59:37 (1:3 - п.в.).

Место и дата

14 января 12:00, Парк Легенд (Открытый каток), Онлайн-трансляция

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