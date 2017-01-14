Павел Колобков: Отстранение наших лыжников является незаконным и необоснованным

Министр спорта России Павел Колобков прокомментировал отстранение от участия в соревнованиях российских лыжников.

Напомним, 23 декабря прошлого года Александр Легков, Евгений Белов, Максим Вылегжанин, Алексей Петухов, Юлия Иванова и Евгения Шаповалова были временно отстранены от соревнований из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил во время зимней Олимпиады 2014 года в Сочи после публикации второй части доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. В пятницу Федерация лыжных гонок России сообщила, что решение по делам Легкова и Белова будет принято на следующей неделе.

«Что касается лыжников, мы лыжным федерациям помогаем. Уверен, что в нашей лыжной федерации работают достаточно профессиональные юристы. Отстранение наших лыжников является незаконным и необоснованным. Ты не можешь не принимать участие в соревнованиях на основе каких-либо неподтвержденных обвинений. Мы будем оказывать поддержку всем нашим спортсменам», - цитирует министра ТАСС.