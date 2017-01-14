Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов

Сергей Карякин Источник: ВКонтакте

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин на заключительном 12-м этапе ралли-марафона показал восьмой результат и несмотря на это стал победителем в общем зачете гонки.

Победу на 12-м этапе одержал чилиец Игнасио Касале, преодолев дистанцию за 40 минут 24 секунд. Вторым стал аргентинец Даниэль Домашевски, а его соотечественник Пабло Копетти замкнул тройку лидеров.

Карякин в общем зачете опередил ближайшего преследователя Касале на один час 14 минут 51 секунду. Третье место досталось аргентинцу Копетти.

25-летний россиянин принимает участие в «Дакаре» с 2014 года и впервые в карьере стал победителем этого ралли-марафона. До этого лучшим результатом единственного представителя России в классе квадроциклов было четвертое место в прошлом году.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Российская команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ также лидирует в генеральной квалификации.

«Дакар-2017»

Квадроциклы

12-й этап

1. Игнасио Касале («Ямаха») — 40:24

2. Дэниэль Домашевски («Хонда») +0:42

3. Пабло Копетти («Ямаха») +0:46

4. Сантьяго Хансен (Honda) +0:52

5. Лукас Инносенте («Кан-Ам») +1:07

6. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано («Ямаха») +1:12

7. Бруно да Коста («Ямаха») +1:19

8. Сергей Карякин («Ямаха») +1:33

Общий зачет

1. Сергей Карякин («Ямаха») — 39:18:52

2. Игнасио Касале («Ямаха») +1:14:51

3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +4:20:09

4. Рафал Соник («Ямаха») +5:33:29

5. Аксель Дютрье («Ямаха») +5:45.24