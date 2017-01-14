Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Российский гонщик, участник «Дакара»
в классе квадроциклов Сергей Карякин на заключительном 12-м этапе ралли-марафона показал восьмой результат и
несмотря на это стал победителем в общем зачете гонки.
Победу на 12-м этапе одержал чилиец
Игнасио Касале, преодолев дистанцию за 40 минут 24 секунд. Вторым стал
аргентинец Даниэль Домашевски, а его соотечественник Пабло Копетти замкнул
тройку лидеров.
Карякин в общем зачете опередил ближайшего преследователя Касале на один час 14 минут 51 секунду. Третье место досталось аргентинцу Копетти.
25-летний россиянин принимает участие в «Дакаре» с 2014 года и впервые в карьере стал победителем этого ралли-марафона. До этого лучшим результатом единственного представителя России в классе квадроциклов было четвертое место в прошлом году.
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Российская команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ также лидирует в генеральной квалификации.
«Дакар-2017»
Квадроциклы
12-й этап
1. Игнасио Касале («Ямаха») — 40:24
2. Дэниэль Домашевски («Хонда») +0:42
3. Пабло Копетти («Ямаха») +0:46
4. Сантьяго Хансен (Honda) +0:52
5. Лукас Инносенте («Кан-Ам») +1:07
6. Нельсон Аугусто Санабрия Галеано («Ямаха») +1:12
7. Бруно да Коста («Ямаха») +1:19
8. Сергей Карякин («Ямаха») +1:33
Общий зачет
1. Сергей Карякин («Ямаха») —
39:18:52
2. Игнасио Касале («Ямаха») +1:14:51
3. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») +4:20:09
4. Рафал Соник («Ямаха») +5:33:29
5. Аксель Дютрье («Ямаха») +5:45.24