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Логинов выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский биатлонист Александр Логинов стал лучшим в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU, который проходит в немецком Арбере.

Примечательно, что Логинов смог одержать победу, получив четыре штрафные минуты на первых двух огневых рубежах.

Участник эстафеты на этапе Кубка мира в Рупольдинге Алексей Волков сегодня показал седьмое время дня.

Напомним, ранее старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс заявил о том, что в ближайшее время он не планирует вызывать Логинова на Кубок мира. Спортсмен отбыл двухлетнюю дисквалификацию за применение запрещенного препарата эритропоэтина. 

Кубок IBU
5-й этап
Арбер, Германия
Мужчины
Индивидуальная гонка

1. Александр Логинов (Россия) – 58.05,2 (2+2+0+0)
2. Жереми Финелю (Швейцария) – 1.12,2 (1+1+0+0)
3. Михаил Клечеров (Болгария) – 2.08,4 (1+1+0+1)
4. Александр Жирный (Украина) – 2.29,1 (0+1+0+1)
5. Томаш Крупчик (Чехия) – 2.29,1 (0+1+1+1)
6. Кристоффер Шельвик (Норвегия) – 3.04,2 (0+2+1+2)
7. Алексей Волков (Россия) – 3.08,8 (1+1+2+1)
...11. Юрий Шопин (Россия) – 3.57,0 (1+1+2+1)
...33. Петр Пащенко (Россия) – 6.35,9 (2+2+0+2)
...38. Александр Поварницын (Россия) – 6.44,1 (0+2+1+4)
...59. Тимур Махамбетов (Россия) – 8.47,9 (4+1+3+1)

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