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Павел Колобков: Меня немного настораживает медлительность в работе IPC

Источник:  Р-СпортКомментарии

Министр спорта РФ Павел Колобков дал оценку работе Международного паралимпийского комитета (IPC) по восстановлению членства России в организации.

Напомним, руководитель IPC Филип Крэйвен в августе прошлого года объявил о решении отстранить российских паралимпийцев от Игр-2016 и лишить Паралимпийский комитет России (ПКР) членства в организации. Отстранение ПКР препятствует участию российских паралимпийцев в отборочных соревнованиях на Паралимпиаду в южнокорейском Пхенчхане. В четверг состоялось заседание рабочей группы IPC во главе с Энди Паркинсоном.

«Меня немного настораживает такая медлительность в работе IPC. Хотелось бы, чтобы они работали побыстрее и сотрудничество между ПКР и IPC было более плотным и со стороны IPC наблюдалось бы больше желания разрешить этот вопрос. Паралимпийцам представили критерии, с которыми ПКР не был согласен. Критерии дорабатывались. Сейчас до конца января должна быть дорожная карта, которая четко должна определить сроки, которые позволят спортсменам принять участие во всех отборочных необходимых соревнованиях», - цитирует Колобкова «Р-Спорт».

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