Мигель Данни: У новичков «Зенита» серьезный настрой и правильное отношение к работе

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением об игроках, которые перешли в петербургский по ходу зимнего трансферного окна.

– Очень хорошо, что они стали частью «Зенита», потому что с их появлением команда стала сильнее. Пока мы провели лишь пару совместных тренировок, и что-то конкретное говорить еще рано. Что точно готов отметить – их серьезный настрой и правильное отношение к работе. Каждый, кто приходит в «Зенит», думает только о победе в чемпионате и других турнирах, в которых мы участвуем. Это часть нашей философии и ментальности. Те, кто провел в команде чуть больше времени, делают все, чтобы сгладить процесс адаптации для новичков. Мы во всем помогаем и всегда готовы прийти на помощь. Они действительно классные футболисты. Если бы это было не так – их бы не пригласили играть в «Зенит».

– Что скажете об Эрнани – еще одном бразильце и очередном игроке в португалоговорящей диаспоре?

– Он отличный парень, приятный, отзывчивый, иногда может пошутить. Эрнани – большой профессионал. Не стану скрывать: рад, что появился еще один игрок, который говорит на моем родном языке.

– В команде очень много полузащитников. Чувствуете, что конкуренция в этой линии просто запредельная?

– Да, это очень хорошо. В команде, которая хочет выиграть чемпионат, Лигу Европы или Лигу чемпионов должно быть много футболистов. Да, сегодня один может быть сильнее другого, но разница в классе всегда подстегивает тебя, заставляет работать и таким образом в клубе становится все больше сильных игроков. Это касается каждого и меня тоже. Нужно очень стараться на тренировках, чтобы у тебя было игровое время по ходу сезона. Без этого просто никак, – сказал Данни в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, зимой петербургский клуб подписал контракты с вратарем Андреем Луневым из «Уфы», полузащитниками Ибрагимом Цаллаговым и Йоаном Молло из «Крыльев Советов», а также с Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе». Из «Зенита» ушел Аксель Витсель, который стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь».