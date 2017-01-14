Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Мигель Данни: У новичков «Зенита» серьезный настрой и правильное отношение к работе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни поделился мнением об игроках, которые перешли в петербургский по ходу зимнего трансферного окна.

– Очень хорошо, что они стали частью «Зенита», потому что с их появлением команда стала сильнее. Пока мы провели лишь пару совместных тренировок, и что-то конкретное говорить еще рано. Что точно готов отметить – их серьезный настрой и правильное отношение к работе. Каждый, кто приходит в «Зенит», думает только о победе в чемпионате и других турнирах, в которых мы участвуем. Это часть нашей философии и ментальности. Те, кто провел в команде чуть больше времени, делают все, чтобы сгладить процесс адаптации для новичков. Мы во всем помогаем и всегда готовы прийти на помощь. Они действительно классные футболисты. Если бы это было не так – их бы не пригласили играть в «Зенит».

– Что скажете об Эрнани – еще одном бразильце и очередном игроке в португалоговорящей диаспоре?
– Он отличный парень, приятный, отзывчивый, иногда может пошутить. Эрнани – большой профессионал. Не стану скрывать: рад, что появился еще один игрок, который говорит на моем родном языке.

– В команде очень много полузащитников. Чувствуете, что конкуренция в этой линии просто запредельная?
– Да, это очень хорошо. В команде, которая хочет выиграть чемпионат, Лигу Европы или Лигу чемпионов должно быть много футболистов. Да, сегодня один может быть сильнее другого, но разница в классе всегда подстегивает тебя, заставляет работать и таким образом в клубе становится все больше сильных игроков. Это касается каждого и меня тоже. Нужно очень стараться на тренировках, чтобы у тебя было игровое время по ходу сезона. Без этого просто никак, – сказал Данни в интервью клубному телеканалу «Зенита».

Напомним, зимой петербургский клуб подписал контракты с вратарем Андреем Луневым из «Уфы», полузащитниками Ибрагимом Цаллаговым и Йоаном Молло из «Крыльев Советов», а также с Эрнани из «Атлетико Паранаэнсе». Из «Зенита» ушел Аксель Витсель, который стал игроком китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь». 

Таблица трансферов РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Зенит» – «Айнтрахт». Молло и Зуйков выйдут в стартовом составеТренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на товарищеский матч против франкфуртского «Айнтрахта».РФПЛ – самая возрастная лига ЕвропыРФПЛ – самая возрастная лига ЕвропыСредний возраст игроков, выступающих в премьер-лиге, составляет 27,7 года. Старше только любительский чемпионат Сан-Марино.Лукаш Тесак: Мы уезжали на матчи, а Аршавин все тренировался на базеЛукаш Тесак: Мы уезжали на матчи, а Аршавин все тренировался на базеКак Аршавин доказал президенту «Кайрата», что готов играть; чем Кирьяков похож на Аленичева и почему сборной Словакии не нужны россияне.Торнике Окриашвили: Я обеими руками за решение ФИФА об увеличении участников на ЧМПолузащитник «Краснодара» Торнике Окриашвили рассказал о том, как провел новогодний отпуск, а также прокомментировал решение ФИФА об увеличении участников на чемпионате мира до 48 команд.Полузащитник «Зенита-2» Саламатов не полетел на сбор с командой, игроком интересуются клубы РФПЛПолузащитник «Зенита-2» Никита Саламатов не отправился с командой на первый тренировочный сбор, который пройдет в Испании.Кирилл Комбаров: Для меня деньги никогда не стояли на первом местеНовичок «Арсенала» Кирилл Комбаров поделился впечатлениями от своей новой команды.Мигель Данни: Если буду достаточно готов – не исключено, что сыграю в товарищеских матчах уже на первом сбореПолузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал о своем самочувствии и готовности сыграть в товарищеских матчах на первом сборе сине-бело-голубых.Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛСамедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и состоявшихся переходах в зимнее трансферное окно в РФПЛ.ФИФА на следующей неделе рассмотрит дело АзмунаПалата по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) 19 января рассмотрит дело иранского нападающего «Ростова» Сердара Азмуна, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста.УЕФА 2 марта рассмотрит апелляцию Еременко на дисквалификациюУЕФА 2 марта расмотрит апелляцию полузащитника ЦСКА Романа Еременко на дисквалификацию, сообщил юрист Юрий Зайцев, представляющий интересы футболиста.Каррера в Милане встретился с Адриано и Галлиани (фото)Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера встретился с форвардом «Милана» Луисом Адриано и генеральным директором красно-черных Адриано Галлиани.Селихов против Лунева. Чей новый вратарь круче – «Спартака» или «Зенита»?Селихов против Лунева. Чей новый вратарь круче – «Спартака» или «Зенита»?«ССФ» выяснил, кто из этих голкиперов лучше.240 миллионов за кровь, пот и слезы. Тема Евгения Дзичковского240 миллионов за кровь, пот и слезы. Тема Евгения ДзичковскогоРоссийские футбольные клубы отправились на предсезонные сборы. «Советский спорт» подсчитал, во что это обойдется.Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»Василий Уткин: Надеюсь, чемпионом станет «Спартак»Известный комментатор и колумнист «Советского спорта» – о своих ожиданиях от 2017 года. Они по большей части красно-белые.«Зенит» – «Айнтрахт». Начало текстовой трансляции – 16:00 мскВ субботу в Дубае в контрольном матче сыграют футболисты «Зенита» и немецкого «Айнтрахта».Луис Адриано подпишет контракт со «Спартаком» в понедельникБразильский нападающий Луис Адриано 16 января подпишет контракт сроком на 3,5 года с московским «Спартаком», сообщает ТАСС, ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией.Тульский «Арсенал» подтвердил подписание БурчануТульский «Арсенал» подписал контракт с румынским полузащитником Александру Бурчану из «Стяуа», сообщает официальный сайт российского клуба.«Рубин» в ближайшее время продлит контракт с РыжиковымПо информации «Советского спорта», «Рубин» в ближайшее время продлит контракт с вратарем Сергеем Рыжиковым.«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФА«Зенит» – прибылен, ЦСКА – убыточен. Что говорит нам отчет УЕФАВ них содержится немало интересных фактов, которые и приводит «Советский спорт».«Зенит» – в десятке самых прибыльных клубов ЕвропыСогласно ежегодному статистическому отчету УЕФА «Зенит», входит в первую десятку европейских клубов как по операционной, так и по чистой прибыли, занимая в том и в другом рейтинге 9-е место.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Айнтрахт». Молло и Зуйков выйдут в стартовом составе
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Футбол
«Спартак» и «Атлетико Минейро» заблокировали переход Кариоки в китайский клуб
Футбол
Конте посоветовал Диего Косте убираться в Китай
Ралли
ВИДЕО ДНЯ: Нифонтова не сдержала слез на «Дакаре», не сумев поднять мотоцикл
Теннис
Шарапова не будет играть выставочные матчи до возвращения в WTA-тур
Футбол
УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров мира
Бокс
Карл Фроч: В бою Ковалев – Уорд я насчитал ничью. Сергей – более крупная версия меня самого
Петерансель в шестой раз в карьере стал победителем «Дакара» в классе внедорожников
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Эрнани Азеведо Жуниор
Эрнани Азеведо Жуниорвсе новости
Мигель Данни
Мигель Даннивсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости