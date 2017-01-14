Сандерленд выиграл «Дакар» в классе мотоциклов, Иванютин – 31-й, Нифонтова – 73-я
Английский гонщик Сэм Сандерленд
стал победителем «Дакара» в классе мотоциклов, придя к финишу на заключительном
12-м этапе шестым.
Вторым стал Херрард Гуэль, а
замкнул тройку лидеров Хоан Борт.
В общем зачете англичанин опередил ближайшего
преследователя Маттиаса Валькнера на 32 минуты ровно. Третье место досталось
Херрарду Гуэлю, отставшему от лидера на 35 минут 40 секунд.
Российский мотогонщик Александр Иванютин в итоговой генеральной квалификации занял 31-е место, с отставание от лидера в шесть часов 17 минут 22 секунды, а Анастасия Нифонтова расположилась на 73-й строчке (+17:18:45).
Сергей Карякин – победитель «Дакара» в классе квадроциклов
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Российская команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, также лидирует в генеральной квалификации.
«Дакар-2017»
Мотоциклы
12-й этап
1. Адриен ван Беверен («Ямаха») —
30:29
2. Херрард Фаррес Гуэль (KTM) — 30:29
3. Хоан Барреда Борт («Хонда») +0:18
4. Маттиас Валькнер (KTM) +0:33
5. Паулу Гонсалвеш («Хонда») +1:25
6. Сэм Сандерленд (KTM) +1:42
...32. Александр Иванютин («Хускварна») +8:09
...86. Анастасия Нифонтова («Хускварна») +21:46
Общий зачет
1. Сэм Сандерленд (KTM) 32:06:22
2. Маттиас Валькнер (KTM) +32:00
3. Херрард Фаррес Гуэль (KTM) +35:40
4. Адриен ван Беверен («Ямаха») +36:28
5. Хоан Барреда Борт («Хонда») +43:08
6. Паулу Гонсалвеш («Хонда») +52:29
7. Пьер Александр Рене («Хускварна») +57:35
8. Франко Кайми («Хонда») +1:42:18
9. Элдер Родригеш («Ямаха») +2:03:06
10. Жоаким Родригеш («Херо Спидбрейн») +2:19:37
...31. Александр Иванютин («Хускварна») +6:17:22
...73. Анастасия Нифонтова («Хускварна») +17:18:45