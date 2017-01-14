Сандерленд выиграл «Дакар» в классе мотоциклов, Иванютин – 31-й, Нифонтова – 73-я

Сэм Сандерленд Источник: Reuters

Английский гонщик Сэм Сандерленд стал победителем «Дакара» в классе мотоциклов, придя к финишу на заключительном 12-м этапе шестым.

Вторым стал Херрард Гуэль, а замкнул тройку лидеров Хоан Борт.

В общем зачете англичанин опередил ближайшего преследователя Маттиаса Валькнера на 32 минуты ровно. Третье место досталось Херрарду Гуэлю, отставшему от лидера на 35 минут 40 секунд.

Российский мотогонщик Александр Иванютин в итоговой генеральной квалификации занял 31-е место, с отставание от лидера в шесть часов 17 минут 22 секунды, а Анастасия Нифонтова расположилась на 73-й строчке (+17:18:45).

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Российская команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, также лидирует в генеральной квалификации.

«Дакар-2017»

Мотоциклы

12-й этап

1. Адриен ван Беверен («Ямаха») — 30:29

2. Херрард Фаррес Гуэль (KTM) — 30:29

3. Хоан Барреда Борт («Хонда») +0:18

4. Маттиас Валькнер (KTM) +0:33

5. Паулу Гонсалвеш («Хонда») +1:25

6. Сэм Сандерленд (KTM) +1:42

...32. Александр Иванютин («Хускварна») +8:09

...86. Анастасия Нифонтова («Хускварна») +21:46



Общий зачет

1. Сэм Сандерленд (KTM) 32:06:22

2. Маттиас Валькнер (KTM) +32:00

3. Херрард Фаррес Гуэль (KTM) +35:40

4. Адриен ван Беверен («Ямаха») +36:28

5. Хоан Барреда Борт («Хонда») +43:08

6. Паулу Гонсалвеш («Хонда») +52:29

7. Пьер Александр Рене («Хускварна») +57:35

8. Франко Кайми («Хонда») +1:42:18

9. Элдер Родригеш («Ямаха») +2:03:06

10. Жоаким Родригеш («Херо Спидбрейн») +2:19:37

...31. Александр Иванютин («Хускварна») +6:17:22

...73. Анастасия Нифонтова («Хускварна») +17:18:45