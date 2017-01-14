Экс-чемпион мира Веселин Топалов объявил бойкот ФИДЕ

Знаменитый болгарский гроссмейстер Веселин Топалов отказался участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой Международной шахматной федерации.

«В последние годы в руководстве ФИДЕ появилось много людей с сомнительным и даже криминальным прошлым. Президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов попал в санкционный список США, а исполняющий его обязанности Георгеос Макропулос использует организацию для того, чтобы найти работу своим подругам.

Последней каплей стало открытие чемпионата мира по блицу и рапиду в Катаре гроссмейстером Зурабом Азмайпарашвили, фамилия которого связана со многими неэтичными поступками и криминалом.



Не стоит удивляться тому, что с этими людьми в руководстве ФИДЕ близка к банкротству. Учитывая все вышесказанное, я отказываюсь участвовать в турнирах ФИДЕ и в чемпионате Европы до того момента, пока в руководстве структуры не произойдут изменения», - написал 41-летний Топалов на своем официальном сайте.

В 2005 году Веселин Топалов уверенно выиграл двухкруговой турнир в американском Сент-Луисе и стал чемпионом мира (ФИДЕ). Впоследствии он сыграл матчи за мировую корону с Владимиром Крамником (уступил на тай-брейке) в Элисте и Вишванатаном Анандом в Софии (5,5:6,5 очка).







