«Зенит» – «Айнтрахт». Молло и Зуйков выйдут в стартовом составе
Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на товарищеский матч против франкфуртского «Айнтрахта».
Стартовый состав: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.
Запасные игроки: М.Кержаков, Лунев, Бабурин, Смольников, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Йованович, Жирков, Мусаев, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Данни, Лесовой, Шатов, Джорджевич, Кокорин, А.Кержаков.
Напомним, матч пройдет в Дубае и начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Для подопечных Мирчи Луческу это первая игра на сборе.
Отказал «Зениту» в 17, хочет в Европу. Что за игрока нашли в ФНЛ для Луческу
«Подсознательно я философ». Почему Молло – самый необычный новичок «Зенита»
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически