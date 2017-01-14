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«Зенит» – «Айнтрахт». Молло и Зуйков выйдут в стартовом составе

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Тренерский штаб «Зенита» определился с заявкой команды на товарищеский матч против франкфуртского «Айнтрахта».

Стартовый состав: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.

Запасные игроки: М.Кержаков, Лунев, Бабурин, Смольников, Анюков, Ломбертс, Новосельцев, Йованович, Жирков, Мусаев, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Юсупов, Данни, Лесовой, Шатов, Джорджевич, Кокорин, А.Кержаков.

Напомним, матч пройдет в Дубае и начнется в 16:00. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию встречи. Для подопечных Мирчи Луческу это первая игра на сборе.

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Матч

Зенит - Айнтрахт

Состав

Зенит: Лодыгин, Нету, Кришито, Зуйков, Могилевец, Чернов, Молло, Жулиано, Хави Гарсия, Мак, Дзюба

Айнтрахт: Градечки, Эктор, Чендлер, Абрахам, Очипка, Маскарель, Хасебе, Фабиан, Гачинович, Ребич, Майер

Место и дата

14 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция

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