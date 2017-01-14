Россиянка Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в Латвии
В Сигулде (Латвия) продолжается шестой этап Кубка мира по санному спорту.
По сумме двух попыток первой стала немка Натали Гейзенбергер, второй - ее соотечественница Татьяна Хюфнер. Бронзу завоевала россиянка Татьяна Иванова.
Другая представительница российской команды Виктория Демченко - четвертая.
Санный спорт
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Шестой этап
Женщины
1. Натали Гейзенбергер - 1.23,485
2. Татьяна Хюфнер (обе - Германия) - 1.23,513
3. Татьяна Иванова - 1.23,616
4. Виктория Демченко - 1.23,784
...16. Екатерина Катникова - 1.24,697
...18. Екатерина Батурина (все - Россия) - 1.24,873
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