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Россиянка Иванова стала третьей на этапе Кубка мира в Латвии

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В Сигулде (Латвия) продолжается шестой этап Кубка мира по санному спорту.

По сумме двух попыток первой стала немка Натали Гейзенбергер, второй - ее соотечественница Татьяна Хюфнер. Бронзу завоевала россиянка Татьяна Иванова.

Другая представительница российской команды Виктория Демченко - четвертая.

Санный спорт
Сигулда (Латвия)
Кубок мира
Шестой этап
Женщины

1. Натали Гейзенбергер - 1.23,485
2. Татьяна Хюфнер (обе - Германия) - 1.23,513
3. Татьяна Иванова - 1.23,616
4. Виктория Демченко - 1.23,784
...16. Екатерина Катникова - 1.24,697
...18. Екатерина Батурина (все - Россия) - 1.24,873

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