Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит- : -Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва- : -Лада
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона- : -Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Куньлунь» по буллитам уступил минскому «Динамо»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Куньлунь» дома уступил минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Шон Коллинз и Томми Тайми, у гостей Фредрик Петтерссон и Евгений Лисовец.

В серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок Аарона Полушая.

Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, белорусская команда идет шестой на Западе.

16 января «Куньлунь» примет рижское «Динамо», а минчане в тот же день сыграют на выезде с «Адмиралом».

Матч

Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн - 2:3 Б. (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Коллинс (Ро), 10:00 (1:0). Петтерссон (Эллисон, Граньяни), 16:21 (1:1). Тайми (Ро), 17:07 (2:1). Лисовец (Костицын, Павлович), 34:55 (2:2).

Победный буллит:

Палушай - 2:3.

Место и дата

14 января 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Хет-трик Казакова принес победу «Адмиралу» в матче с «Йокеритом»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на домашнем льду в овертайме обыграл «Йокерит» со счетом 5:4.«Амур» разгромил рижское «Динамо», забросив пять безответных шайбВ матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на домашнем льду обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:0.КХЛ. «Амур» разгромил рижское «Динамо», «Локомотив» - «Нефтехимик» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Барыс» в гостях проиграл «Словану»Братиславский «Слован» одержал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Автомобилист» на выезде обыграл «Медвешчак»Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях победил загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Мг) обыграл «Спартак», ЦСКА одолел «Сибирь» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».«СКА готов играть в НХЛ». После 9:1 соперник отправляет армейцев за океан!«СКА готов играть в НХЛ». После 9:1 соперник отправляет армейцев за океан!СКА третий раз в регулярке забросил девять шайб за матч и установил аутсайдеру КХЛ клубный антирекорд.Анвар Гатиятулин: К сожалению, нас подвела реализацияГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи» (1:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Вячеслав Буцаев: В буллитной лотерее нам улыбнулась удачаГлавный тренер «Сочи» Вячеслав Буцаев прокомментировал победу над «Трактором» (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.Дмитрий Квартальнов: Очень слабо провели второй периодПосле победы над «Сибирью» (2:1) главный тренер ЦСКА Дмитрий Квартальнов пожурил команду за переменчивость.Андрей Скабелка: Завтра нам скажут, что был хороший голПосле поражения от ЦСКА (1:2) главный тренер «Сибири» Андрей Скабелка усомнился в решении судей не засчитывать гол Евгения Артюхина.Дмитрий Кугрышев: Рад, что принес ЦСКА победуНападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев поделился впечатлениями после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири».И клюшкой, и мягким местом… Как ЦСКА победил «Сибирь»И клюшкой, и мягким местом… Как ЦСКА победил «Сибирь»Сибиряки уступили в важном для себя матче и не сумели подняться в зону плей-офф.Олег Знарок: У «Кузни» есть характер, но не хватает мастерстваГлавный тренер СКА Олег Знарок поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против новокузнецкого «Металлурга» (9:1).Сергей Бердников: Главный тренер СКА и сборной России, может, увидел каких-то кандидатов в «Кузне»Главный тренер новокузнецкого «Металлурга» Сергей Бердников поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (1:9).Вадим Шипачев: Хорошо, что забросили «Металлургу» сразуФорвард СКА Вадим Шипачев поделился впечатлениями от победы над новокузнецким «Металлургом» (9:1).Александр Хохлачев: Счет матча с «Кузней» по игреФорвард СКА Александр Хохлачев подвел итоги матча против новокузнецкого «Металлурга» в рамках регулярного чемпионата КХЛ (9:1).Евгений Дадонов: Если Овечкин будет играть до того же возраста, что у Ягра – он может обогнать его по очкам в НХЛФорвард СКА Евгений Дадонов поделился впечатлениями от победы над новокузнецким «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (9:1) и высказался о достижении Александра Овечкина, набравшего в НХЛ больше тысячи очков.Шайба Кугрышева принесла победу ЦСКА над «Сибирью»Хоккеисты ЦСКА одержали победу в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» со счетом 2:1.СКА разгромил «Кузню», забросив девять шайбВ матче регулярного чемпионата КХЛ СКА обыграл новокузнецкий «Металлург» со счетом 9:1.
Главные новости
Футбол
«Зенит» – «Айнтрахт». Молло и Зуйков выйдут в стартовом составе
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Футбол
«Спартак» и «Атлетико Минейро» заблокировали переход Кариоки в китайский клуб
Футбол
Конте посоветовал Диего Косте убираться в Китай
Ралли
ВИДЕО ДНЯ: Нифонтова не сдержала слез на «Дакаре», не сумев поднять мотоцикл
Теннис
Шарапова не будет играть выставочные матчи до возвращения в WTA-тур
Футбол
УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров мира
Бокс
Карл Фроч: В бою Ковалев – Уорд я насчитал ничью. Сергей – более крупная версия меня самого
Петерансель в шестой раз в карьере стал победителем «Дакара» в классе внедорожников
все новости
Динамо Мн
Динамо Мнкалендарьстатистика
Куньлунь Ред Стар
Куньлунь Ред Старкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости