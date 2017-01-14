«Куньлунь» по буллитам уступил минскому «Динамо»

«Куньлунь» дома уступил минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.

Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Шон Коллинз и Томми Тайми, у гостей Фредрик Петтерссон и Евгений Лисовец.

В серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок Аарона Полушая.

Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, белорусская команда идет шестой на Западе.

16 января «Куньлунь» примет рижское «Динамо», а минчане в тот же день сыграют на выезде с «Адмиралом».