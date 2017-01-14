«Куньлунь» по буллитам уступил минскому «Динамо»
«Куньлунь» дома уступил минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.
Основное время и овертайм завершились со счетом 2:2. У хозяев льда отличились Шон Коллинз и Томми Тайми, у гостей Фредрик Петтерссон и Евгений Лисовец.
В серии буллитов победу динамовцам принес точный бросок Аарона Полушая.
Китайский клуб занимает седьмое место в Восточной конференции, белорусская команда идет шестой на Западе.
16 января «Куньлунь» примет рижское «Динамо», а минчане в тот же день сыграют на выезде с «Адмиралом».
Матч
Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн - 2:3 Б. (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Коллинс (Ро), 10:00 (1:0). Петтерссон (Эллисон, Граньяни), 16:21 (1:1). Тайми (Ро), 17:07 (2:1). Лисовец (Костицын, Павлович), 34:55 (2:2).
Победный буллит:
Палушай - 2:3.
Место и дата
14 января 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция