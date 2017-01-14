Петерансель в шестой раз в карьере стал победителем «Дакара» в классе внедорожников

Французский гонщик Стефан Петерансель («Пежо») стал победителем «Дакара» в классе внедорожников.



Его соотечественники Сбеатьян Леб и Сириль Депре завоевали второе и третье место соответственно.

Для 51-летнего гонщика эта победа стала 13-й в карьере на «Дакаре». Ранее он побеждал в зачете мотоциклов в 1991-93, 1995, 1997-98 годах. и в зачете автомобилей в 2004-05, 2007, 2012-13, 2016 годах.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходит со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Российская команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, также лидирует в генеральной квалификации.

«Дакар-2017»

Внедорожники

Общий зачет

1. Стефан Петерансель («Пежо») — 28:49:30

2. Себастьен Лёб («Пежо») +5:13

3. Сириль Депре («Пежо») +33:28

4. Хоан Нани Рома («Тойота») +1:16:43

5. Джиниэл де Вильерс («Тойота») +1:49:48

6. Орландо Терранова («Мини») +1:52:31

7. Якуб Пшигонски («Мини») +4:14:47

8. Ромен Дюма («Пежо») +4:24:01

9. Конрад Раутенбах («Тойота») +4:40:13

10. Мохаммед Абу-Исса («Мини») +4:53:30