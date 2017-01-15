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«Манчестер Юнайтед» - «Ливерпуль». Начало текстовой трансляции – 19:00 мск

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В воскресенье в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

Их матч пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд» и начнется в 19:00 по московскому времени. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.

После 20 туров у «МЮ» было 39 очков. Он находился на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. У «Ливерпуля» было 44 очка. Он шел вторым.

Матч

Манчестер Юнайтед - Ливерпуль

Место и дата

15 января 19:00, Олд Траффорд, Текстовая трансляция

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