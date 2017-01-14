Карл Фроч: В бою Ковалев – Уорд я насчитал ничью. Сергей – более крупная версия меня самого

Экс-чемпион мира во втором среднем весе Карл Фроч поделился своими впечатлениями от боя Сергея Ковалева с Андре Уордом.

- Бой Ковалев - Уорд я смотрел на телефоне в Доминиканской республике, когда только закончил играть в покер. Сначала я думал, что Сергей сделал достаточно для победы. Но затем, когда я пересмотрел бой - то насчитал ничью. Не считаю, что кто-то заслужил победу в этом бою. Как обычно, у меня было отвращение к стилю и тактике Уорда. К тому, как он держит и бьет головой. Но то, что делает Андре - он делает жутко хорошо. Реванш может сложиться точно также, если Ковалев его не поймает.

Сергей Ковалев - мой любимый российский боксер. Он очень мощный. Я был расстроен, когда он проиграл Уорду. Ковалев - увеличенная версия меня самого, - рассказал Фроч в интервью Fightspace.

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Напомним, Андре Уорд победил Сергея Ковалева в Лас-Вегасе (114:113 на всех трех картах) и отобрал у российского боксера чемпионские пояса WBA, WBO и IBF в полутяжелом весе. По условиям контракта, у россиянина есть право на реванш.

Карл Фроч в 2011 году проиграл Андре Уорду единогласным решением судей в рамках турнира Super Six во втором среднем весе.

