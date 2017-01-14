Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал победителем «Дакара» в классе грузовиков.
32-летний россиянин на заключительном 12-м
этапе ралли-марафона пришел первым к финишу, преодолев дистанцию за 34 минуты
25 секунд, спустя 33 секунды вторым пришел Айрат Мардеев. Замкнул тройку лидеров
аргентинец Федерико Вильягра («Ивеко»),
Николаев в общем зачете опередил
ближайшего преследователя – соотечественника Дмитрия Сотникова на 18 минут 58
секунд. Замкнул тройку призеров ралли-марафона голландец Жерар де Рой («Ивеко»).
Стоит отметить, что для Николаева эта победа стала второй в карьере на «Дакаре».
Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.
«Дакар-2017»
Грузовики
12-й этап
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») — 34:25
2. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +0:33
3. Федерико Вильягра («Ивеко») +1:25
4. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +1:49
5. Жерар де Рой («Ивеко») +2:21
Общий зачет
1. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») 27:58:24
2. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») +18:58
3. Жерар де Рой («Ивеко») +41:19
4. Федерико Вильягра («Ивеко») +1:00:04
5. Айрат Мардеев («КАМАЗ-мастер») +2:26:50