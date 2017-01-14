УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров мира
УЕФА составил десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола с момента основания организации в 1954 году.
Вот как выглядит этот список:
Брайан Клаф: острослов и чемпион
Йохан Кройфф: человек, заново открывший «Барселону»
Висенте дель Боске: мощь «Реала» и сборной Испании
Сэр Алекс Фергюсон: шотландский гуру
Эленио Эррера: король катеначчо
Удо Латтек: баварский босс 70-х
Валерий Лобановский: футбольный ученый
Ринус Михелс: изобретатель тотального футбола
Жозе Моуринью: Особенный
Арриго Сакки: автор итальянского ренессанса
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