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УЕФА включил Лобановского в десятку лучших тренеров мира

Источник:  UEFA (УЕФА)Комментарии

УЕФА составил десятку тренеров, оказавших наибольшее влияние на развитие футбола с момента основания организации в 1954 году.

Вот как выглядит этот список:

Брайан Клаф: острослов и чемпион
Йохан Кройфф: человек, заново открывший «Барселону»
Висенте дель Боске: мощь «Реала» и сборной Испании
Сэр Алекс Фергюсон: шотландский гуру
Эленио Эррера: король катеначчо
Удо Латтек: баварский босс 70-х
Валерий Лобановский: футбольный ученый
Ринус Михелс: изобретатель тотального футбола
Жозе Моуринью: Особенный
Арриго Сакки: автор итальянского ренессанса

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