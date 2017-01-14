Шарапова не будет играть выставочные матчи до возвращения в WTA-тур

Российская теннисистка Мария Шарапова не планирует играть матчи до своего официального возвращения к соревновательной практике.

- Мария не будет выступать в турнирах до своего официального возвращения на корт, - цитирует ТАСС представителя компании IMG, давно сотрудничающего с россиянкой.

Возвращение Шараповой намечено на 26 апреля. Сразу после завершения своей дисквалификации экс-первая ракетка мира сыграет на турнире в немецком Штутгарте.

Напомним, теннисистка была отстранена от соревнований за применение запрещенного препарата мельдония.

16 декабря Мария уступила в выставочной встрече олимпийской чемпионке Рио-де-Жанейро-2016 Монике Пуиг.





