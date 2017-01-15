День в истории. Алексею Черепанову исполнилось бы 28 лет!
15 января исполнилось бы 28 лет талантливому российскому хоккеисту Алексею Черепанову.
Алексей Черепанов выступал за «Омских Ястребов» (2005-2006) и «Авангард» (2006-2008). Чемпион мира 2007 года в составе юниорской сборной России. Бронзовый призёр чемпионата России. В честь него назван трофей — приз лучшему новичку сезона Континентальной хоккейной лиги.
В 2007-м Алексей Черепанов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом
раунде драфта НХЛ под № 17.
Алексей Черепанов - бронзовый призер чемпионата России-2007, серебряный
призер молодежного чемпионата мира-2007 и бронзовый призер-2008.
Всего за карьеру в различных лигах Алексей Черепанов сыграл 114
матчей, забросил 41 шайбу и отдал 29 результативных передач.
13 октября 2008 года во время матча КХЛ между «Витязем» и «Авангардом»
у Алексея Черепанова остановилось сердце за три минуты до финальной сирены. Игрока
увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.