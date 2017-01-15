Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Гонка преследования. Мужчины
Хоккей  СКА- : -Сибирь
Хоккей  Вашингтон- : -Филадельфия
Биатлон  Гонка преследования. Женщины
Футбол  Манчестер Юнайтед- : -Ливерпуль
Футбол  Севилья- : -Реал
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Алексею Черепанову исполнилось бы 28 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 января исполнилось бы 28 лет талантливому российскому хоккеисту Алексею Черепанову.

Алексей Черепанов выступал за «Омских Ястребов» (2005-2006) и «Авангард» (2006-2008). Чемпион мира 2007 года в составе юниорской сборной России. Бронзовый призёр чемпионата России. В честь него назван трофей — приз лучшему новичку сезона Континентальной хоккейной лиги.

В 2007-м Алексей Черепанов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под № 17.

Алексей Черепанов - бронзовый призер чемпионата России-2007, серебряный призер молодежного чемпионата мира-2007 и бронзовый призер-2008.

Всего за карьеру в различных лигах Алексей Черепанов сыграл 114 матчей, забросил 41 шайбу и отдал 29 результативных передач.

13 октября 2008 года во время матча КХЛ между «Витязем» и «Авангардом» у Алексея Черепанова остановилось сердце за три минуты до финальной сирены. Игрока увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
СКА – «Сибирь». Начало текстовой трансляции – 17:00 мскВ воскресенье в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сыграют СКА из Санкт-Петербурга и «Сибирь» из Новосибирска.КХЛ. «Трактор» - «Спартак», СКА – «Сибирь» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.Якуб Ержабек: Возвращение «Витязя» в первую восьмерку – не повод обольщатьсяЧешский защитник подмосковного «Витязя» Якуб Ержабек прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса».СКА - «Металлург» (Нк). Титов дисквалифицирован на два матча за удар БарабановаСпортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча между СКА и новокузнецким «Металлургом» (9:1).Зинэтула Билялетдинов: Хотелось бы выигрывать все матчи, но не получаетсяГлавный тренер хоккейного клуба «Ак Барс» Зинэтула Билялетдинов прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя».Московское «Динамо» одержало шестую победу кряду, разгромив «Ладу»Московское «Динамо» дома взяло верх над «Ладой» (5:0) в регулярном чемпионате КХЛ.КХЛ. «Амур» разгромил рижское «Динамо», «Локомотив» обыграл «Нефтехимик» и другие матчиРезультаты матчей регулярного чемпионата КХЛ.«Витязь» дома обыграл «Ак Барс»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Витязем» и «Ак Барсом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:2 в пользу «Витязя».«Локомотив» одержал победу в матче с «Нефтехимиком»Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Локомотивом» и «Нефтехимиком» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Локомотива».Барри Смит: В «Чикаго» очень довольны прогрессом ШалуноваБывший главный тренер питерского СКА, директор по развитию игроков клуба «Чикаго Блэкхокс» поделился мнением о возможном вызове нападающего «Сибири» Максима Шалунова в НХЛ.Крэйг Вудкрофт: Я доволен тем, что команда не опустила рукиГлавный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».Китайцы заставят наших фанов краснеть! Пекин любит хоккей больше, чем РоссияКитайцы заставят наших фанов краснеть! Пекин любит хоккей больше, чем РоссияНовичок КХЛ, созданный с нуля пекинский клуб «Кульлунь» стремительно завоевывает популярность на своих домашних матчах.«Куньлунь» по буллитам уступил минскому «Динамо»«Куньлунь» дома уступил минскому «Динамо» (2:3 Б.) в регулярном чемпионате КХЛ.Хет-трик Казакова принес победу «Адмиралу» в матче с «Йокеритом»В матче регулярного чемпионата КХЛ «Адмирал» на домашнем льду в овертайме обыграл «Йокерит» со счетом 5:4.«Амур» разгромил рижское «Динамо», забросив пять безответных шайбВ матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» на домашнем льду обыграл рижское «Динамо» со счетом 5:0.«Барыс» в гостях проиграл «Словану»Братиславский «Слован» одержал победу над «Барысом» из Астаны в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.«Автомобилист» на выезде обыграл «Медвешчак»Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях победил загребский «Медвешчак» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.КХЛ. Регулярный чемпионат. «Металлург» (Мг) обыграл «Спартак», ЦСКА одолел «Сибирь» и другие матчиВсе матчи регулярного чемпионата КХЛ на сайте «Советского спорта».«СКА готов играть в НХЛ». После 9:1 соперник отправляет армейцев за океан!«СКА готов играть в НХЛ». После 9:1 соперник отправляет армейцев за океан!СКА третий раз в регулярке забросил девять шайб за матч и установил аутсайдеру КХЛ клубный антирекорд.Анвар Гатиятулин: К сожалению, нас подвела реализацияГлавный тренер «Трактора» Анвар Гатиятулин прокомментировал поражение своих подопечных от «Сочи» (1:2Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Главные новости
Ралли
ВИДЕО ДНЯ: Карякин в честь победы встал на дыбы
Хоккей
День в истории. Алексею Черепанову исполнилось бы 28 лет!
Баскетбол
«Лейкерс» проиграли «Клипперс», Мозгов набрал 8 очков
Хоккей
29 сэйвов Варламова и пас Григоренко не помогли «Колорадо» в матче с «Нэшвиллом»
Волейбол
Геннадий Шипулин: То, что матч «Динамо» и «Белогорья» не показали по телевидению – это недопустимо!
Футбол
Трансфер Кариоки в Китай сорвался не из-за «Спартака»
Футбол
«Интер» одержал волевую победу над «Кьево»
Гандбол
Дмитрий Торгованов: Нас подвела реализация голевых моментов
Футбол
Буркина-Фасо и Камерун сыграли вничью на Кубке африканских наций
Хоккей
«Бостон» обыграл «Филадельфию», Проворов заработал очко за результативную передачу
все новости
Авангард
Авангардкалендарьстатистика
КХЛ
КХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости