День в истории. Алексею Черепанову исполнилось бы 28 лет!

15 января исполнилось бы 28 лет талантливому российскому хоккеисту Алексею Черепанову.

Алексей Черепанов выступал за «Омских Ястребов» (2005-2006) и «Авангард» (2006-2008). Чемпион мира 2007 года в составе юниорской сборной России. Бронзовый призёр чемпионата России. В честь него назван трофей — приз лучшему новичку сезона Континентальной хоккейной лиги.

В 2007-м Алексей Черепанов был выбран «Нью-Йорк Рейнджерс» в первом раунде драфта НХЛ под № 17.

Алексей Черепанов - бронзовый призер чемпионата России-2007, серебряный призер молодежного чемпионата мира-2007 и бронзовый призер-2008.

Всего за карьеру в различных лигах Алексей Черепанов сыграл 114 матчей, забросил 41 шайбу и отдал 29 результативных передач.

13 октября 2008 года во время матча КХЛ между «Витязем» и «Авангардом» у Алексея Черепанова остановилось сердце за три минуты до финальной сирены. Игрока увезли в больницу, где он скончался от сердечного приступа.