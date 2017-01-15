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День в истории. Вячеславу Войнову – 27 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

15 января исполняется 27 лет защитнику СКА и сборной России по хоккею Вячеславу Войнову.

Вячеслав Войнов родился 15 января 1990 года в Челябинске. Воспитанник местного хоккея.

В сезоне 2006/2007 в 16 лет Войнов дебютировал в российской Суперлиге за «Трактор». В том же сезоне сыграл за молодежную сборную России на чемпионате мире.

В 2008 году был выбран «Лос-Анджелесом» на драфте НХЛ под общим 32-м номером. Летом 2008 года отправился за океан в фарм-клуб «королей» «Манчестер Монаркс».

В АХЛ Войнов провел три с половиной года перед тем, как в сезоне 2011/2012 дебютировать в НХЛ за «Лос-Анджелес». В дебютный сезон Войнов выиграл с «королями» Кубок Стэнли, после чего привез трофей в Челябинск.

«Локаутный» сезон-2012/2013 российский защитник начал в АХЛ за «Манчестер», а с началом сезона в НХЛ стал играть за «Лос-Анджелес». 18 июня 2013 года подписал шестилетний контракт с «Кингз». В сезоне 2013/2014 Вячеслав провел в регулярном сезоне все 82 матча и набрал 34 (4+30) очка, а победа в финале Кубка Стэнли сделала Войнова самым молодым среди россиян двукратным обладателем Кубка Стэнли.

В сезоне-2014/2015 Вячеслав Войнов провел в НХЛ лишь шесть матчей. Причины – травма ахиллова сухожилия и судебное разбирательство, которое обернулось для россиянина дисквалификацией в лиге.

29 октября 2015 года Вячеслав Войнов подписал контракт со СКА.

Вячеслав Войнов - чемпион мира среди юниоров (2007), серебряный призер юниорского чемпионата мира (2008), серебряный призер молодежного чемпионата мира (2007), двукратный бронзовый призер молодежного чемпионата мира (2008, 2009), участник Матча всех звезд АХЛ (2011), обладатель Кубка Стэнли (2012).

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