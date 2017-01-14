Федор Щербаченко: В России можно ввести английский ценз на легионеров
Бывший главный тренер «Мордовии»
Федор Щербаченко заявил, что в России можно ввести английский ценз на
легионеров.
«В России
есть лимит, а ещё мы можем ввести для легионеров ценз, существующий в Англии в
отношении того, сколько процентов матчей они провели за свои сборные в
последнее время. Допустим, к примеру, в российских командах смогут играть по шесть
иностранцев, из них три с достаточным процентом матчей за свою сборную. Но это
ударит по маленьким клубам, которые не могут привлекать игроков высокого уровня
– сказал Щербаченко Euro-Football.ru.
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