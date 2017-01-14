Форвард «Легии» Прийович перейдет в киевское «Динамо»
Швейцарский нападающий варшавской «Легии» Александар Прийович станет игроком киевского «Динамо». Об этом сообщают польские СМИ.
Как информирует Przeglad Sportowy, «Динамо» заплатит за игрока более двух миллионов евро. Ранее на футболиста претендовал ПАОК. В текущем сезоне 26-летний Александар Прийович провел 24 матча за «Легию» и забил восемь мячей.
Самедов и Адриано в шаге от перехода в «Спартак». Таблица трансферов РФПЛ
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически