«Тоттенхэм» благодаря хет-трику Кейна разгромил «Вест Бромвич» и вышел на второе место в АПЛ

«Тоттенхэм» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.

Счет на 12-й минуте открыл нападающий хозяев поля Харри Кейн.

На 26-й минуте «шпоры» удвоили преимущество после того, как Гарет Макаули переправил мяч в собственные ворота.

Во втором тайме Кейн отличился еще дважды (77-я и 82-я минуты).

Лондонский клуб набрал 45 очков и занимает на данный момент второе место, сместив на третью строчку «Ливерпуль», в активе которого 44 балла. У мерсисайдцев в запасе гостевая игра с «Манчестер Юнайтед», которая пройдет в воскресенье.

«Дрозды» с 29 очками на данный момент - восьмые.

В следующем туре «Тоттенхэм» 21 января сыграет на выезде с «Манчестер Сити», а «Вест Бромвич» в тот же день примет «Сандерленд».