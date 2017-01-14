Виталий Мутко: Мы ждали победы «КАМАЗ-мастер» и были уверены в ней уверены
Вице-премьер
правительства России Виталий Мутко прокомментировал победу «КАМАЗ-мастер» на
ралли-марафоне «Дакар».
«Команда «КАМАЗ-мастер» на
протяжении многих лет была лидером, хотя происходили смены поколений. Сегодня
это настоящий коллектив, команда, они подтвердили свой уровень, мастерство,
техническую мысль. Мы недавно читали интервью генерального директора о том, что
организаторы вводят ряд технических требований, но наши способны преодолевать
все
Я
поздравляю Николаева и другие экипажи, а также руководителя команды Владимира
Чагина. Мы ждали этой победы и были в ней уверены», – сказал Мутко ТАСС.
Напомним ралли-рейд «Дакар» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, при поддержке банка ВТБ, одержал победу в классе грузовиков, его соотечественник Дмитрий Сотников стал вторым. В зачете квадроциклов победу одержал 25-летний россиянин Сергей Карякин.