Виталий Мутко: Мы ждали победы «КАМАЗ-мастер» и были уверены в ней уверены

Вице-премьер правительства России Виталий Мутко прокомментировал победу «КАМАЗ-мастер» на ралли-марафоне «Дакар».

«Команда «КАМАЗ-мастер» на протяжении многих лет была лидером, хотя происходили смены поколений. Сегодня это настоящий коллектив, команда, они подтвердили свой уровень, мастерство, техническую мысль. Мы недавно читали интервью генерального директора о том, что организаторы вводят ряд технических требований, но наши способны преодолевать все

Я поздравляю Николаева и другие экипажи, а также руководителя команды Владимира Чагина. Мы ждали этой победы и были в ней уверены», – сказал Мутко ТАСС.

Напомним ралли-рейд «Дакар» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, при поддержке банка ВТБ, одержал победу в классе грузовиков, его соотечественник Дмитрий Сотников стал вторым. В зачете квадроциклов победу одержал 25-летний россиянин Сергей Карякин.