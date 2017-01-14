Семен Якубов: «Дакары» легкими не бывают, а этот был одним из самых трудных

Основатель команды «КАМАЗ-мастер» Семен Якубов прокомментировал выступление российской команды на ралли-рейде «Дакар-2017».

– «Дакары» легкими не бывают, а этот был одним из самых трудных. В этом году наши соперники были сильнее, чем ранее. Это было заметно еще на технических комиссиях, также они показали себя на трассе. Наши ребята оказались равными по силам, но в конце, видимо, сыграла свою роль и физическая подготовка, и моральный настрой, что в итоге и сказалось в последние дни. Все экипажи сработали очень хорошо, можно им всем поставить пятерку с плюсом за эту гонку. Она была нелегкой, да и трасса была тяжелее, чем обычно, – передает слова Якубова «Р-Спорт».

Добавим, что российский гонщик Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов, а экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал победителем «Дакара» в классе грузовиков.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.