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Гарет Бэйл: Лодыжка с каждым днем чувствует себя все лучше (фото)

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сообщил, что его восстановление от травмы идет полным ходом.

Напомним, 27-летний игрок не выходит на поле с ноября прошлого года, когда он получил повреждение в домашнем матче Лиги чемпионов со «Спортингом» (2:1).

«Моя лодыжка с каждым днем чувствует себя все лучше. Помогло этому и то, что парни побили испанский рекорд», - написал Бэйл в своем инстаграме.

Напомним, накануне «Реал», сыграв вничью с «Севильей» (3:3) в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, записал в свой богатый актив еще одно достижение. Команда не проигрывает уже в 40 играх кряду, что является рекордом для испанских клубов.

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