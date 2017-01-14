Крэйг Вудкрофт: Я доволен тем, что команда не опустила руки

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

- Мы знали, что «Куньлунь» – тяжелый соперник. Это команда с большим мастерством и хорошим тренером. Сегодня нам было необходимо сыграть очень дисциплинированно. Думаю, нам это удалось. Мы смогли лимитировать атакующую активность хозяев, но по ходу встречи пришлось дважды догонять оппонентов в счете. Я доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счет. В буллитах могло случиться всякое, сегодня повезло нам, - цитирует Вудкрофа пресс-служба минского клуба.

Напомним, что «Куньлунь» дома уступил в серии буллитов минскому «Динамо» со счетом 2:3.