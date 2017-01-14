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Крэйг Вудкрофт: Я доволен тем, что команда не опустила руки

Источник:  ХК «Динамо» (Минск)Комментарии

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня».

- Мы знали, что «Куньлунь» – тяжелый соперник. Это команда с большим мастерством и хорошим тренером. Сегодня нам было необходимо сыграть очень дисциплинированно. Думаю, нам это удалось. Мы смогли лимитировать атакующую активность хозяев, но по ходу встречи пришлось дважды догонять оппонентов в счете. Я доволен тем, что команда не опустила руки и дважды смогла сравнять счет. В буллитах могло случиться всякое, сегодня повезло нам, - цитирует Вудкрофа пресс-служба минского клуба.

Напомним, что «Куньлунь» дома уступил в серии буллитов минскому «Динамо» со счетом 2:3.

Матч

Куньлунь Ред Стар - Динамо Мн - 2:3 Б. (2:1, 0:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Коллинс (Ро), 10:00 (1:0). Петтерссон (Эллисон, Граньяни), 16:21 (1:1). Тайми (Ро), 17:07 (2:1). Лисовец (Костицын, Павлович), 34:55 (2:2).

Победный буллит:

Палушай - 2:3.

Место и дата

14 января 12:30, ЛеСпортс Центр, Онлайн-трансляция

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