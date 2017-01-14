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«Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов заплатить 100 миллионов евро за форварда «Торино» Белотти

Источник:  Sport MediasetКомментарии

Китайский клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» интересуется нападающим «Торино» Андреа Белотти. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как информирует Sport Mediaset, представители высшего китайского дивизиона готовы заплатить за игрока 100 миллионов евро. Именно такая сумма отступных прописана в контракте у футболиста. В случае перехода игрок будет зарабатывать в Китае 15 миллионов евро в год.

В текущем сезоне 23-летний Андреа Белотти провел 20 матчей за «Торино» и забил 15 мячей при четырех голевых передачах. Напомним, что за «Тяньцзинь Цюаньцзянь» выступает бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

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