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Виктор Васин: В Уфу шел за игровой практикой

Источник:  ФК ЦСКАКомментарии

Защитник ЦСКА Виктор Васин поделился впечатлениями от игры в составе «Уфы» и рассказал о перспективах армейской команды.

- У меня была, так скажем, «чуйка», что, скорее всего, вернусь. Но узнал только после финального свистка последнего тура. Было неудобно спрашивать у Ганчаренко, предстояли матчи, которые надо было сыграть удачно. Мы знали, что он уходит. После заключительной игры в Уфе я подошёл к нему, спросил: «Мне прощаться с пацанами или нет»? Он говорит — «Да, прощайся». В этот момент я узнал. Но чутьё было, даже жене сказал собирать вещи, потому что, возможно, из Уфы улетим насовсем.

- Как оценишь вкратце свой период в «Уфе»?
- В актив точно можно занести. Я и шел за игровой практикой. Что в «Мордовии», что там это была главная задача. Но в «Уфе» более удачно сложились игры. Я прогрессировал, стал увереннее играть в каких-то моментах.

Как оценишь перспективы команды в чемпионате?
- Верю, что отрыв можно сократить. У нас хорошая позиция, чтобы пойти наверх. Что надо сделать? Довериться главному тренеру, работать, хорошо сыграть предсезонные товарищеские матчи, и удачно начать в первом туре с «Зенитом», - рассказал Васин в интервью официальному сайту команды.

Напомним, Васин был арендован «Уфой» минувшим летом до конца текущего сезона. Защитник провел в ее составе 17 матчей. В декабре Васин вернулся в армейский клуб.

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