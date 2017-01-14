«Леганес» и «Атлетик» сыграли вничью
Матч 18-го тура чемпионат Испании между «Леганесом» и «Атлетиком»
завершился вничью Итоговый счет матча - 0:0.
«Атлетик» набрал 28 очков и занимает седьмое место в чемпионате
Испании. У «Леганеса» 17 очков и 16-е место.
Чемпионат Испании. Примера
18-й тур
Матч
Состав
Леганес: Чампанье, Марин, Мантовани, Диас, Инсуа, Тимор, Рамос (Шимановски, 45), Перес, Пирес, Мачис (Невес, 75), Герреро
Атлетик: Ираисос, Балензиага, Сан Хосе (Беньят, 46), Лекуе, Лапорте, Боведа, Гарсия, Итурраспе, Адурис, Уильямс (Сусаета, 57), Муньяин (де Маркос, 87)
Предупреждения:
Диас, 51; Перес, 67; Инсуа, 89 - Адурис, 65; Гарсия, 69; Беньят, 80
Судья:
Саньтяго Хайме Латре (Испания)
Место и дата
14 января 15:00, Бутарке, Онлайн-трансляция
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