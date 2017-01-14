«Леганес» и «Атлетик» сыграли вничью

читайте также

«Челси» на место Косты может купить Морату Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения у «Реала» нападающего Альваро Мораты, сообщает The Sun.

Месси расстроен тем, что из-за комментария о нем уволили директора «Барселоны» «Барселона» уволила с поста директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси. Сам футболист недоволен таким решением.

Примера. 18-й тур. «Барселона» – «Лас-Пальмас», «Атлетико» – «Бетис» и другие матчи. Онлайн Результаты матчей 18-го тура чемпионата Испании.

Гарет Бэйл: Лодыжка с каждым днем чувствует себя все лучше (фото) Нападающий «Реала» и сборной Уэльса Гарет Бэйл сообщил, что его восстановление от травмы идет полным ходом.

Много голов. Прогноз на матч «Севилья» – «Реал» Мадрид от Василия Уткина Известный футбольный телекомментатор Василий Уткин сделал прогноз на центральный матч 17-го тура

«Барселона» уволила директора клуба за комментарий о Месси Футбольный клуб «Барселона» отправила в отставку директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси, сообщает официальный сайт каталонской команды.

Дзадза перешел в «Валенсию» на правах аренды Нападающий Симоне Дзадза на правах аренды до конца сезона перебрался в испанскую «»Валенсию». Об этом сообщает испанская Marca.

Полузащитник «Барселоны» Туран согласовал трехлетний контракт с китайским клубом Полузащитник «Барселоны» и сборной Турции Арда Туран переедет этой зимой в чемпионат Китая. Об этом сообщает Fanatik.

Александр Шмурнов: Месси все делает правильно, пусть на церемонии ФИФА ездят те, кто любит красоваться Российский комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов оценил игру нападающего Лионеля Месси, поддержав решение игрока не ехать на церемонию вручения наград от ФИФА.

Хамес отказал «Челси» после разговора с Роналду Полузащитник «Реала» Хамес Родригес отклонил предложение о переходе в «Челси», сообщает Marca.

Луис Суарес: «Барса» должна продлить контракт с Месси и не задумываться о здравом смысле Нападающий «Барселоны» Луис Суарес призвал руководство клуба подписать новый контракт с лидером команды Лионелем Месси.

Наставник «Севильи» подтвердил интерес к защитнику «Ливерпуля» Сахо Главный тренер «Севильи» Хорхе Сампаоли прокомментировал информацию об интересе испанского клуба к защитнику «Ливерпуля» Мамаду Сахо.

Игорь Беланов: Роналду по праву стал лучшим футболистом 2016 года Бывший форвард киевского «Динамо», обладатель «Золотого мяча» 1986 года Игорь Беланов считает, что нападающий мадридского «Реала» Криштиану Роналду заслужил звание лучшего игрока 2016 года.

Агент Натхо: У Амира есть предложения из Испании и России Полузащитник Амир Натхо имеет предложения от испанских и российских клубов. Об этом сообщил его агент Леонид Истрати.

Константин Генич: Абсолютно чистый гол «Барселоны» отменили, опять судьи душат Комментатор телеканала «Матч ТВ» Константин Генич дал оценку работе рефери на ответном матче между «Барселоной» и «Атлетиком» из Бильбао в рамках 1/8 финала Кубка Испании.

Голы Суареса, Неймара и Месси помогли «Барселоне» пройти «Атлетик» Футболисты «Барселоны» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании переиграли «Атлетик».

Луис Суарес забил сотый мяч за «Барселону» Уругвайский нападающий «Барселоны» Луис Суарес, поразив на 35-й минуте ворота «Атлетика» в ответном матче 1/8 финала Кубка Испании, забил свой сотый мяч за каталонский клуб.

Модрич в пятый раз признан лучшим игроком Хорватии Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич стал лучшим хорватским футболистом по итогам 2016 года. Об этом сообщает официальный сайт «сливочных».

«Барселона» – «Атлетик» (3:1). Как это было В ответном матче 1/8 финала Кубка Испании «Барселона» сыграет с «Атлетиком».