Барри Смит: В «Чикаго» очень довольны прогрессом Шалунова

Бывший главный тренер питерского СКА, директор по развитию игроков клуба «Чикаго Блэкхокс» поделился мнением о возможном вызове нападающего «Сибири» Максима Шалунова в НХЛ.

- Мы в Чикаго» очень довольны прогрессом Шалунова в последние два года, он много забивает, является лидером своей команды. Макс прибавил во всех компонентах игры, сегодня это игрок с другим сознанием, и мы очень этому рады. В пятницу мы поговорили с Шалуновым, и я сказал ему, что «Чикаго» готов вернуть его, только если в составе основной команды будет место для него, мы не хотим, чтобы Шалунов играл в фарм-клубе.

У Чикаго» нет цели выдернуть Шалунова из России, ему лучше продолжать расти здесь, чем играть за фарм-клуб. Повторю, нам нужно будет посмотреть, есть ли для Макса место в основной команде, и тогда уже мы примем по нему решение, - передает слова Смита «Р-Спорт».

Напомним, что в 2011 году на драфте НХЛ Шалунов был выбран «Чикаго Блэкхокс» в 4 раунде под общим 109 номером.

Добавим, в текущем сезоне на счету 23-летнего нападающего «Сибири» 33 (18 + 15) очка в 39 встречах регулярного чемпионата КХЛ.