Месси расстроен тем, что из-за комментария о нем уволили директора «Барселоны»

«Барселона» уволила с поста директора клуба Пере Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси. Сам футболист недоволен таким решением.

Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на окружение аргентинца, Месси расстроен и удивлен тем, что клуб принял такое решение. Он поддерживает хорошие отношения с Гратакосом. Именно он был тренером «Барселоны Б», когда за нее дебютировал Месси.

«Месси очень важен для «Барселоны», но побеждает команда. Без партнеров по клубу Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других он не был бы так хорош», - заявил Гратакос в одном из интервью.

Решение об увольнении принял исполнительный директор клуба Альберт Солер. Отметим, что сам Месси ранее подчеркивал, что играет в лучшей команде мира, и в этом не только его заслуга, он подчеркивал роль своих партнеров в успехах «Барсы».