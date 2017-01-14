Месси расстроен тем, что из-за комментария о нем уволили директора «Барселоны»
«Барселона» уволила с поста директора клуба Пере
Гратакоса за высказывание в адрес аргентинского нападающего Лионеля Месси. Сам
футболист недоволен таким решением.
Как сообщает Mundo Deportivo, ссылаясь на окружение аргентинца, Месси
расстроен и удивлен тем, что клуб принял такое решение. Он поддерживает хорошие
отношения с Гратакосом. Именно он был
тренером «Барселоны Б», когда за нее дебютировал Месси.
«Месси
очень важен для «Барселоны», но побеждает команда. Без партнеров по клубу
Неймара, Суареса, Иньесты, Пике и других он не был бы так хорош», - заявил
Гратакос в одном из интервью.
Решение
об увольнении принял исполнительный директор клуба Альберт Солер.