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«Челси» на место Косты может купить Морату

Источник:  The SunКомментарии

Руководство «Челси» рассматривает возможность приобретения у «Реала» нападающего Альваро Мораты, сообщает The Sun.

По данным издания, этот вопрос приобрел особую актуальность в связи с конфликтом между главным тренером лондонского клуба Антонио Конте и форвардом команды Диего Косты. По информации Sky Sports, испанский игрок на тренировке устроил перебранку с тренерами «синих» по физподготовке. Конте активно вмешался в разговор, порекомендовав Косте «убираться в Китай». В итоге Конте не включил форварда в заявку на сегодняшний матч 21-го тура АПЛ против «Лестера».

24-летний Мората, в свою очередь, недоволен отсутствием постоянной игровой практики в «Реале» и не прочь сменить клуб. СМИ сообщали, что он может вернуться в «Ювентус».

В этом сезоне Мората в 12 матчах чемпионата Испании забил пять мячей и сделал две голевые передачи. 

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