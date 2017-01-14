Владимир Чагин: Рады, что смогли оправдать ожидания болельщиков «КАМАЗ-мастер»

Руководитель команды «КАМАЗ-мастер» Владимир Чагин прокомментировал выступление российской команды на ралли-рейде «Дакар-2017».

- Мы очень рады, что смогли оправдать ожидания тех людей, которые следили за нашим выступлением, ожидания наших болельщиков, партнеров. Конечно же, этот «Дакар» запомнится прежде всего тем, какой была конкуренция на первых этапах. Целый ряд экипажей претендовал на подиум, на первое место. Конкуренция была очень высокой, и тем приятнее, что в этой борьбе нам удалось справиться со своей задачей, - цитирует Чагина «Р-Спорт».

Добавим, что российский гонщик Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов, а экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева стал победителем «Дакара» в классе грузовиков.

Напомним, что ралли «Дакар-2017» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Команда «КАМАЗ-мастер», которую поддерживает банк ВТБ, одержала 14-ю победу на этом ралли-марафоне.