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Агент Оздоева: Вполне логично, что «Зенит» может интересоваться Магомедом

Источник:  ТАССКомментарии

Агент полузащитника «Рубина» Магомеда Оздоева Анзор Гаргаев поделился мнением о возможном переходе своего клиента в «Зенит».

- Я не разговаривал с руководителями «Зенита», но вполне логично, что они могут интересоваться Магомедом. Многие клубы проявляют интерес к футболистам до 25 лет.

Если какой-то клуб захочет, он выйдет на «Рубин», но Магомед прошел медосмотр, совсем не дергается. Я сам сторонник такой версии: у него есть контракт, клуб, в котором он играет. Но не все в моих руках, даже если я сильно захочу. Это зависит от него самого и от двух клубов, которые должны будут вести переговоры. Оздоев играет в «Рубине», вызывается в сборную, но если будет какое-то конкретное предложение, тогда он его рассмотрит, - приводит слова Гаргаева ТАСС.

Магомед Оздоев: Я точно остаюсь в «Рубине»

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе Оздоева в «Зенит».

В сезоне-2016/17 24-летний полузащитник провел за «Рубин» 10 матчей в чемпионате России, две встречи в Кубке России и пять товарищеских игр за сборную России, забив победный гол в ворота Румынии.

По версии интернет-портала Transfermarkt.de, стоимость Оздоева составляет 3 млн евро. 

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