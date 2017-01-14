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Устюгов из-за падения занял последнее место в спринтерской квалификации на Кубке мира

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

На этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Тоблахе (Италия) проходят соревнования по спринту у мужчин. Не сумел пройти квалификацию российский лыжник Сергей Устюгов.

Россиянин занял последнее, 70-е место. По ходу дистанции у Устюгова было падение, что и повлияло на итоговый результат. Напомним, что Устюгов в нынешнем сезоне стал победителем «Тур де Ски».

Отметим, что Устюгов установил рекорд «Тур де Ски», поднимавшись на пьедестал почета на всех этапах. На его счету шесть побед и одно второе место. Добавим, что победа Устюгова стала второй для России в «Тур де Ски». В сезоне 2012/2013 многодневку выиграл Александр Легков.


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