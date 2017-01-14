Макарайнен выиграла спринт в Рупольдинге, Акимова – 15-я
На этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоялась женская спринтерская
гонка. Победу одержала финская биатлонистка Кайса Макарайнен.
Победительница преодолела дистанцию за 20 минут и 51,8 секунды. В
тройку лучших попали также Габриэла Коукалова (Чехия) и Лаура Дальмайер
(Германия). Лучшей среди россиянок стала Татьяна Акимова, которая заняла 15-е местою
Кубок мира по биатлону
Рупольдинг (Германия)
Женщины. Спринт. 7,5 км
1. Кайса Макарайнен (Финляндия) 20.51,8 (0 промахов)
2. Габриэла Коукалова (Чехия) отставание 22,0 (0)
3. Лаура Дальмайер (Германия) + 30,1 (0)
4. Мари Дорен Абер (Франция) + 48,6 (1)
5. Доротея Вирер (Италия) + 57,7 (0)
6. Франциска Хильдебранд (Германия) + 59,8 (0)
7. Ханна Оберг (Швеция) + 1.18,8 (0)
8. Галина Вишневская (Казахстан) + 1.20,3 (1)
9. Анаис Бескон (Франция) + 1.25,4 (0)
10. Магдалена Гвиздон (Польша) + 1.26,6 (0)
11. Юлия Джима (Украина) +1.27,9 (2)
...15. Татьяна Акимова (Россия) + 1.40,0 (1)
...29. Екатерина Глазырина (Россия) + 2.11,0 (1)
...34. Ирина Услугина (Россия) + 2.15,5 (1)
...37. Ульяна Кайшева (Россия) + 2.23,5 (1)
...48. Ольга Подчуфарова (Россия) + 2.40,3 (0)
«Советский спорт» вел текстовую трансляцию гонки.