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Наталья Гарт: Стабильность Ивановой вселяет уверенность перед ЧМ

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталья Гарт прокомментировала выступление российских спортсменов на проходящем в латвийском Сигулде этапе Кубка мира.

Выступила Иванова хорошо, мне не удалось полностью проследить, как я поняла, она по первой попытке была лучше и потом ошиблась на пятнадцатом вираже, бывает. Третье место, хорошо, что медаль, лучше, чем ничего. Надеюсь, что все будет хорошо на чемпионате мира, ее стабильность вселяет уверенность. Демченко тоже молодец, отлично проехала. Я думаю, что на чемпионате мира, она тоже сможет что-то показать.

Двойка Южаков/Прохоров давно не показывала нормальных результатов, сегодня четвертое место – отличный результат. Я думаю, что на чемпионате мира они смогут показать хороший результат, потому что сегодня они дважды хорошо проехали, это вселяет оптимизм, – передает слова Гарт «Р-Спорт».

Напомним, что в субботу россиянка Иванова стала третьей на шестом этапе Кубка мира по санному спорту.

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