«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче на сборе в ОАЭ
«Зенит» в контрольном матче сыграл вничью с немецким «Айнтрахтом» со счетом 0:0.
С первых минут состав петербуржцев выглядел следующим образом: Лодыгин, Чернов, Нету, Кришито, Зуйков, Мак, Жулиано, Хави Гарсия, Могилевец, Молло, Дзюба.
В перерыве встречи Мирча Луческу полностью обновил состав: М.Кержаков, Анюков, Ломбертс, Йованович, Жирков, Эрнани, Маурисио, Юсупов, Шатов, Джорджевич, А.Кержаков.
Напомним, тренировочный сбор «Зенита» в ОАЭ проходит С 11 по 22 января. Команда Мирчи Луческу сыграет с китайским «Чанчунь Ятаем» (16 января), «Видеотоном» (18) и ташкентским «Локомотивом» (20).
Матч
Состав
Зенит: Лодыгин (Кержаков М., 46), Кришито (Йованович, 46), Зуйков (Маурисио, 46), Нету (Ломбертс, 46), Молло (Джорджевич, 46), Могилевец (Азеведо Жуниор, 46), Жулиано (Юсупов, 46), Хави Гарсия (Жирков, 46), Чернов (Анюков, 46), Мак (Шатов, 46), Дзюба (Кержаков А., 46)
Айнтрахт: Градечки, Эктор, Чендлер (Безушков, 46), Абрахам, Очипка (Тавата, 81), Маскарель, Хасебе, Фабиан, Гачинович, Ребич, Майер (Тарашай, 65)
Предупреждения:
Хави Гарсия, 29; Нету, 37 - Эктор, 30
Место и дата
14 января 16:00, Зайед Спорт Сити, Текстовая трансляция