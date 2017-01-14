«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче на сборе в ОАЭ

Мигель Данни: Если буду достаточно готов – не исключено, что сыграю в товарищеских матчах уже на первом сборе

Полузащитник «Зенита» Мигель Данни рассказал о своем самочувствии и готовности сыграть в товарищеских матчах на первом сборе сине-бело-голубых.