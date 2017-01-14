Маурисио Почеттино: Счастлив от того, как мы сыграли после победы над «Челси»
Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю победу над «Вест Бромвичем» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.
«Отличная игра, фантастическая. Я очень счастлив потому, что то, как мы играли, было очень важно для нас после того, как мы обыграли «Челси». Нам нужно было получить три очка и бороться, и сейчас у нас очень хорошая позиция», - цитирует специалиста BBC Sport.
Лондонский клуб набрал 45 очков и занимает на данный момент второе место, сместив на третью строчку «Ливерпуль», в активе которого 44 балла. У мерсисайдцев в запасе гостевая игра с «Манчестер Юнайтед», которая пройдет в воскресенье.
В следующем туре «Тоттенхэм» 21 января сыграет на выезде с «Манчестер Сити».
Матч
Тоттенхэм - Вест Бромвич - 4:0 (2:0)
Голы
Кейн 12 (1:0). МакАули Г. 26 (2:0 - автогол). Кейн 77 (3:0). Кейн 81 (4:0).
Состав
Тоттенхэм: Льорис, Вертонген (Дэвис, 64), Роуз, Алдервейрелд, Уокер, Алли, Дембеле (Уинкс, 83), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Кейн (Сон Хын Мин, 90)
Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Доусон, Ольссон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Брант (Маклин, 54), Филлипс (Филд, 90), Флетчер, Моррисон, Якоб, Рондон
Предупреждения:
нет - Ольссон, 64; МакАули Г., 70
Судья:
Энтони Тэйлор (Англия)
Место и дата
14 января 15:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция