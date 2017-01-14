Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва2 : 0Лада
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона1 : 0Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Маурисио Почеттино: Счастлив от того, как мы сыграли после победы над «Челси»

Ярослав Карамов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю победу над «Вест Бромвичем» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.

«Отличная игра, фантастическая. Я очень счастлив потому, что то, как мы играли, было очень важно для нас после того, как мы обыграли «Челси». Нам нужно было получить три очка и бороться, и сейчас у нас очень хорошая позиция», - цитирует специалиста BBC Sport.

Лондонский клуб набрал 45 очков и занимает на данный момент второе место, сместив на третью строчку «Ливерпуль», в активе которого 44 балла. У мерсисайдцев в запасе гостевая игра с «Манчестер Юнайтед», которая пройдет в воскресенье.

В следующем туре «Тоттенхэм» 21 января сыграет на выезде с «Манчестер Сити». 

Матч

Тоттенхэм - Вест Бромвич - 4:0 (2:0)

Голы

Кейн 12 (1:0). МакАули Г. 26 (2:0 - автогол). Кейн 77 (3:0). Кейн 81 (4:0).

Состав

Тоттенхэм: Льорис, Вертонген (Дэвис, 64), Роуз, Алдервейрелд, Уокер, Алли, Дембеле (Уинкс, 83), Ваньяма, Эриксен, Дайер, Кейн (Сон Хын Мин, 90)

Вест Бромвич: Фостер, МакАули Г., Доусон, Ольссон, Шадли (Робсон-Кану, 62), Брант (Маклин, 54), Филлипс (Филд, 90), Флетчер, Моррисон, Якоб, Рондон

Предупреждения:

нет - Ольссон, 64; МакАули Г., 70

Судья:

Энтони Тэйлор (Англия)

Место и дата

14 января 15:30, Уайт Харт Лейн, Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
«Проваливай в Китай!». Почему конфликт Конте и Косты может лишить «Челси» титула«Проваливай в Китай!». Почему конфликт Конте и Косты может лишить «Челси» титулаВ, казалось, самой благополучной команде АПЛ начались проблемы.«Тоттенхэм» благодаря хет-трику Кейна разгромил «Вест Бромвич» и вышел на второе место в АПЛ«Тоттенхэм» благодаря хет-трику Кейна разгромил «Вест Бромвич» и вышел на второе место в АПЛ«Тоттенхэм» дома взял верх над «Вест Бромвичем» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.«Челси» на место Косты может купить МоратуРуководство «Челси» рассматривает возможность приобретения у «Реала» нападающего Альваро Мораты, сообщает The Sun.АПЛ. 21-й тур. «Тоттенхэм» обыграл «Вест Бромвич», «Лестер» – «Челси» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 21-го тура чемпионата Англии.Конте посоветовал Диего Косте убираться в КитайСтали известны подробности конфликта, возникшего между главным тренером «Челси» Антонио Конте и нападающим команды Диего Костой.Войцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 летВойцех Щесны: Мое будущее в руках Венгера, которому я доверяю с 16 летГолкипер «Ромы» Войцех Щесны, права на которого принадлежат лондонскому «Арсенал» заявил, что его будущее зависит от главного тренера «канонир» Арсена Венгера.Жозе Моуринью: Погба станет хорошим капитаном «Манчестер Юнайтед»Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью отметил вклад полузащитника Поля Погба в последние успехи команды.«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют вничью. Прогноз на 21-й тур АПЛ«МЮ» и «Ливерпуль» сыграют вничью. Прогноз на 21-й тур АПЛ«Советский спорт» дает прогноз на 21-й тур АПЛ.«Лестер» – «Челси». Начало текстовой трансляции – 20:30 мскВ субботу в матче 21-го тура чемпионата Англии сыграют «Лестер» и лондонский «Челси».У Погба появился собственный смайлик в «Твиттере»Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба стал первым футболистом, у которого появился эмодзи-смайлик в «твиттере».Китайский клуб предложил Диего Косте 30 миллионов фунтов в годКитайский клуб предложил Диего Косте 30 миллионов фунтов в годКитайский футбольный клуб, название которого не сообщается, предложил испанскому нападающему «Челси» Диего Косте контракт с зарплатой в 30 миллионов фунтов в год.Генрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футболГенрих Мхитарян: «Ливерпуль» Клоппа играет в очень интересный футболПолузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Ливерпулем».Шлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евроШлупп перешел из «Лестера» в «Кристал Пэлас» за 13 миллионов евроПолузащитник «Лестера» Джеффри Шлупп перешел в «Кристал Пэлас», сообщает официальный сайт «орлов».Хаби Алонсо: Нет ничего лучше для болельщиков «Ливерпуля», чем «избиение» «Манчестер Юнайтед»Бывший полузащитник «Ливерпуля» Хаби Алонсо, который ныне выступает за мюнхенскую «Баварию»,Моуринью прервал пресс-конференцию и ответил на телефонный звонок журналиста (видео)Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью во время пресс-конференции перед матчем с «Ливерпулем» ответил на телефонный звонок.Денис Казанский: Шнайдерлин оказался не в той команде, а главное не в то времяКомментатор телеканала «Матч ТВ» Денис Казанский высказался о переходе французского полузащитника Моргана Шнайдерлина из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон».Антонио Конте: В матче с «Лестером» нам очень важно возобновить победную сериюГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от предстоящей встречи с «Лестером» в рамках 21-го тура АПЛ.«Вест Хэм» принял решение продать Пайе«Вест Хэм» принял решение продать полузащитника Димитри Пайе в зимнее трансферное окно. Об этом сообщат портал Goal.Дэнни Роуз: Уокер – лучший защитник АПЛ, но я не говорю ему об этомЗащитник «Тоттенхэма» Данни Роуз выразил мнение, что его одноклубник и партнер по сборной Англии Кайл Уокер является лучшим защитником в чемпионате Англии.Дзадза перешел в «Валенсию» на правах арендыНападающий Симоне Дзадза на правах аренды до конца сезона перебрался в испанскую «»Валенсию». Об этом сообщает испанская Marca.
Главные новости
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Скелетон
Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону
Лыжный спорт
Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Италии
Шорт-трек
Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – вторая
Биатлон
Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мира
Биатлон
Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третья
Ралли
Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года
Футбол
Маурисио Почеттино: Счастлив от того, как мы сыграли после победы над «Челси»
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче на сборе в ОАЭ
все новости
Вест Бромвич
Вест Бромвичкалендарьстатистика
Тоттенхэм
Тоттенхэмкалендарьстатистика
Маурисио Почеттино
Маурисио Почеттиновсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости