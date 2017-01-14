Маурисио Почеттино: Счастлив от того, как мы сыграли после победы над «Челси»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино прокомментировал домашнюю победу над «Вест Бромвичем» (4:0) в 21-м туре чемпионата Англии.

«Отличная игра, фантастическая. Я очень счастлив потому, что то, как мы играли, было очень важно для нас после того, как мы обыграли «Челси». Нам нужно было получить три очка и бороться, и сейчас у нас очень хорошая позиция», - цитирует специалиста BBC Sport.

Лондонский клуб набрал 45 очков и занимает на данный момент второе место, сместив на третью строчку «Ливерпуль», в активе которого 44 балла. У мерсисайдцев в запасе гостевая игра с «Манчестер Юнайтед», которая пройдет в воскресенье.

В следующем туре «Тоттенхэм» 21 января сыграет на выезде с «Манчестер Сити».