Александр Медведев: Подумаем о формате турнира для клубов МХЛ, не вышедших в плей-офф

Бывший президент КХЛ, председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал о возможности проведения турнира для клубов МХЛ, не попавших в плей-офф.

- Можно подумать о формате турнира именно для МХЛ, в том числе и по региональному принципу, чтобы не только тренироваться, но и играть. Стимулом может быть определенное преимущество по началу чемпионата, определенные преференции по календарю. Денежный приз - это не единственное, чем можно мотивировать, - передает слова Медведева ТАСС.

Напомним, что в 2013 и 2014 годах проводила Кубок Надежды - турнир для команд КХЛ, который не смогли пробиться в розыгрыш плей-офф Кубок Гагарина.