Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Футбол  Зенит0 : 0Айнтрахт
Хоккей  Динамо Москва2 : 0Лада
Гандбол  Норвегия- : -Россия
Биатлон  Спринт. Женщины
Футбол  Барселона1 : 0Лас-Пальмас
Футбол  Лестер Сити- : -Челси
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Медведев: Подумаем о формате турнира для клубов МХЛ, не вышедших в плей-офф

Источник:  ТАССКомментарии

Бывший президент КХЛ, председатель правления Молодежной хоккейной лиги Александр Медведев рассказал о возможности проведения турнира для клубов МХЛ, не попавших в плей-офф.

- Можно подумать о формате турнира именно для МХЛ, в том числе и по региональному принципу, чтобы не только тренироваться, но и играть.  Стимулом может быть определенное преимущество по началу чемпионата, определенные преференции по календарю. Денежный приз - это не единственное, чем можно мотивировать, - передает слова Медведева ТАСС.

Напомним, что в 2013 и 2014 годах проводила Кубок Надежды - турнир для команд КХЛ, который не смогли пробиться в розыгрыш плей-офф Кубок Гагарина.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
МХЛ перенесла ближайшие матчи «Кузнецких Медведей» из-за болезни игроковБлижайшие матчи «Кузнецких Медведей» в МХЛ перенесены в связи с состоянием здоровья игроков команды. Об этом сообщили в пресс-службе лиги.Матчи «Кузнецких Медведей» в МХЛ могут быть отменены из-за острого гастроэнтерита у игроков10-11 января «Кузнецкие Медведи» должны были провести матч «Мамонтов Югры» в рамках чемпионата МХЛ в Ханты-Мансийске. Эти игры могут не состояться из-за состояния здоровья «Медведей».Егор Воронков: Тратим много времени на раскачкуЗащитник молодежной сборной России Егор Воронков поделился мнением о выступлении команды на проходящем в Канаде чемпионате мира.Александр Медведев: Жалко, что Иванович не приедет в ПетербургБывший президент КХЛ, генеральный директор турнира WTA St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев высказался о решении Аны Иванович завершить спортивную карьеру.Александр Медведев: Кто-то должен снять заклятие победы в регулярном чемпионате. Почему бы это не сделать СКА?Бывший президент КХЛ, член совета директоров СКА Александр Медведев поделился впечатлениями от посещения многофункционального комплекса «Хоккейный город», а также оценил итоги года для петербургского клуба.Матчи ЦСКА и «Красно Армии» начнутся с минуты молчания в связи с падением самолета Ту-154Матч КХЛ между московским ЦСКА и ярославским «Локомотивом» в понедельник, а также игра чемпионата МХЛ между «Красной Армией» и «Крыльями Советов» в воскресенье начнутся с минуты молчания в память о жертвах катастрофы самолета Ту-154, сообщили «Р-Спорт» в пресс-службе армейцев.Александр Медведев: Винус Уильямс подтвердила участие в турнире в Санкт-ПетербургеГенеральный директор турнира WTA в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал о составе участников турнира, который пройдет в феврале следующего года.Александр Медведев: Монополизма СКА в КХЛ нетЧлен совета директоров КХЛ и СКА Александр Медведев высказался о превосходстве клуба в нынешнем сезоне.Александр Медведев: Первому каналу судьба девушки легкого поведения в Америке гораздо важнее хоккеяПервый президент КХЛ, член совета директоров лиги Александр Медведев прокомментировал ситуацию с отменой прямой трансляции матча Кубка Первого канала Россия – Чехия на Первом канале.Александр Медведев: Первый канал отказывается показывать Кубок Первого канала – это какой-то театр абсурдаБывший президент КХЛ, член правления ФХР Александр Медведев прокомментировал отказ Первого канала показывать Кубок Первого канала.Александр Медведев: Для СКА приоритетными в плане продления контрактов являются Ковальчук, Дадонов и ШипачевЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о продлении контрактов с игроками петербургского клуба.Шараповой запретили проводить выставочные матчи в ПетербургеГенеральный директор St. Petersburg Ladies Trophy Александр Медведев сообщил, что ITF запретила Марии Шараповой проводить выставочные матчи в Петербурге.Александр Медведев: КХЛ вряд ли поменяет статус белорусских хоккеистов до Олимпиады-2018Член совета директоров Континентальной хоккейной лиги, экс-президент КХЛ Александр Медведев сообщил, что лига ряд ли лишит белорусских хоккеистов статуса легионеров до зимних Олимпийских игр 2018 года.Юниорская сборная России (U17) может быть заявлена в МХЛЮниорская сборная России (до 17 лет) может в следующем сезоне выступить в МХЛ, сообщает «Р-Спорт».Александр Медведев: СКА проведет матч на новом стадионе «Зенита»Член совета директоров СКА Александр Медведев рассказал о возможном проведении матча КХЛ с участием армейского клуба на новом футбольном стадионе в Петербурге.Александр Медведев: СКА нужно выиграть три Кубка Гагарина, чтобы называться лучшимЧлен совета директоров СКА, бывший президент КХЛ Александр Медведев рассказал, какие вершины предстоит покорить питерским армейцам, чтобы называться лучшим российским хоккейным клубом.Александр Медведев: Было бы неплохо иметь в Петербурге два клуба КХЛЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о возможном участии в КХЛ двух клубов из Петербурга, а также о переходе Артема Зуба в армейский клуб.Александр Медведев: Плохо, если игроки из НХЛ не сыграют на Олимпиаде, но так будет легче ее выигратьПервый президент КХЛ Александр Медведев поделился своим мнением о ситуации с участием игроков НХЛ в Олимпиаде. Напомним, что вопрос участия игроков из сильнейшей лиги мира в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане находится в стадии рассмотрения.Разговор с Уильямс и о Шараповой, помощь Трампа. Как готовят турнир в ПетербургеРазговор с Уильямс и о Шараповой, помощь Трампа. Как готовят турнир в ПетербургеГендиректор Spb Ladies Trophy-2017 Александр Медведев рассказал, как идет работа по приглашению звезд: теннисных и хоккейных.Александр Медведев: При пяти легионерах в заявке не занимаются места талантливых игроков и создается конкуренцияЧлен совета директоров СКА Александр Медведев поделился мнением о лимите на легионеров в КХЛ.
Главные новости
Ралли
Экипаж Николаева – победитель «Дакара» в классе грузовиков, Сотников – второй
Ралли
Сергей Карякин выиграл «Дакар» в классе квадроциклов
Скелетон
Третьяков стал бронзовым призером чемпионата Европы по скелетону
Лыжный спорт
Матвеева выиграла лыжный спринт на этапе Кубка мира в Италии
Шорт-трек
Елистратов победил на дистанции 1500 м на ЧЕ в Турине, Просвирнова – вторая
Биатлон
Симон Фуркад: Не нужно допускать Логинова к участию на Кубке мира
Биатлон
Старых выиграла индивидуальную гонку на Кубке IBU, Виролайнен – вторая, Слепцова – третья
Ралли
Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года
Футбол
Маурисио Почеттино: Счастлив от того, как мы сыграли после победы над «Челси»
Футбол
«Зенит» сыграл вничью с «Айнтрахтом» в первом матче на сборе в ОАЭ
все новости
Александр Медведев
Александр Медведеввсе новости
МХЛ
МХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости