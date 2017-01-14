Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года
Российский
гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал
свою победу на ралли-марафоне.
«Это очень
здорово пересечь финишную черту. Это особенное чувство, когда ты первом месте.
Сейчас я не могу объяснить, что значит здесь быть первым. Я еще не видел свой
главный приз. Все произошло только что. Я не могу поверить в свою победу.
Я хочу
поблагодарить свою команду, с которой мы проделали огромную работу. Благодаря
ей мы смогли занять первое место. Эта победа важна для нас и России в целом. Раньше
мы побеждали только в классе грузовиков, а теперь мы победили в зачете
квадроциклов.
Мы шли к этой победе долгих четыре года», - сказал Карякин.
Arrival ASS Rio Cuarto 🇦🇷Sergey Karyakin (254 - Quads) 👏👏👏👏Winner of #Dakar2017 🏆🏆🏆#DakarHeroes pic.twitter.com/4zZVtXlfqs— DAKAR RALLY (@dakar) 14 января 2017 г.
Напомним ралли-рейд «Дакар» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, при поддержке банка ВТБ, одержал победу в классе грузовиков, его соотечественник Дмитрий Сотников стал вторым.