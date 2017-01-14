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Сергей Карякин: Мы шли к этой победе долгих четыре года

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российский гонщик, участник «Дакара» в классе квадроциклов Сергей Карякин прокомментировал свою победу на ралли-марафоне.

«Это очень здорово пересечь финишную черту. Это особенное чувство, когда ты первом месте. Сейчас я не могу объяснить, что значит здесь быть первым. Я еще не видел свой главный приз. Все произошло только что. Я не могу поверить в свою победу.

Я хочу поблагодарить свою команду, с которой мы проделали огромную работу. Благодаря ей мы смогли занять первое место. Эта победа важна для нас и России в целом. Раньше мы побеждали только в классе грузовиков, а теперь мы победили в зачете квадроциклов.

Мы шли к этой победе долгих четыре года», - сказал Карякин.

Напомним ралли-рейд «Дакар» проходил со 2 по 14 января на территории Парагвая, Боливии и Аргентины. Экипаж «КАМАЗ-мастер» Эдуарда Николаева, при поддержке банка ВТБ, одержал победу в классе грузовиков, его соотечественник Дмитрий Сотников стал вторым.

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